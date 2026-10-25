Ngỡ ngàng trước những tạo hình lông chó độc đáo

Phần thi cắt tỉa lông thú cưng trong ngày hội thú cưng diễn ra ngày 24.10 ở P.Sài Gòn (TP.HCM). Trên các bàn thi, những con chó với bộ lông xù được người dự thi chăm chút từng đường nét. Có con nổi bật với những mảng lông xanh, hồng, vàng rực rỡ; có con được tạo hình với các lớp lông xếp tầng đầy màu sắc.

Các thí sinh tham gia phần thi cắt tỉa lông thú cưng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo ghi nhận, cuộc thi có khoảng 40 thí sinh thực hiện tạo hình, cắt tỉa lông trên chó thật và khoảng 15 thí sinh dự thi trên mô hình bộ lông chó. Đang tập trung hoàn thiện tác phẩm, Nguyễn Hồng Như Ý (24 tuổi, ngụ An Giang) say sưa cắt tỉa, tạo hình trên một mô hình chó. Tác phẩm của Ý nổi bật với những mảng màu rực rỡ, các lớp lông được sắp xếp thành hình khối cầu kỳ.

Ý tạo hình Hằng Nga, cây đa trên bộ lông chó mô hình ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ý cho biết cô lựa chọn tạo hình Hằng Nga và cây đa, lấy cảm hứng từ dịp sinh nhật của mình trùng với Tết Trung thu. Để hoàn thành tác phẩm, Ý cho biết phải dành sự tập trung cho từng chi tiết, bởi chỉ một đường cắt chưa chuẩn cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể.

Theo Ý, sự tỉ mỉ và tập trung là những yếu tố quan trọng để tạo nên một tác phẩm cắt tỉa đẹp. Với cô, đây không đơn thuần là việc làm gọn bộ lông mà còn là quá trình biến ý tưởng thành hình khối cụ thể.

Chó Bichon có bộ lông trắng tinh được Mai tô điểm bằng chiếc yếm vô cùng dễ thương ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nếu tác phẩm của Ý gây ấn tượng bởi màu sắc và câu chuyện lấy cảm hứng từ tết Trung thu, ở phần thi trên chó thật, nhiều thí sinh lại lựa chọn những kiểu tạo hình dễ thương, làm nổi bật đặc điểm của thú cưng.

Nguyễn Thị Mai (27 tuổi, ngụ Bắc Ninh) chăm chút cho con chó giống Bichon mà cô đã nuôi suốt 4 năm. Bộ lông được tạo kiểu với chiếc yếm hình trái tim cùng đôi cánh thiên thần, mang lại diện mạo ngộ nghĩnh. “Mình tạo hình như vậy đơn giản vì thấy thích và dễ thương”, Mai chia sẻ.

Chị Vân cắt tỉa kiểu mông tròn, mặt Hàn cho thú cưng của mình ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cạnh đó, chị Đoàn Thanh Vân (33 tuổi, ngụ P.Tân Thuận, TP.HCM) đang tỉ mỉ hoàn thiện kiểu tỉa mông tròn, mặt Hàn cho thú cưng là giống chó Bichon được chị nuôi 3 năm. Phần lông ở mông được tạo hình tròn trịa với màu xanh lá vô cùng nổi bật.

Theo chị Vân, để thú cưng có thể đứng yên trong nhiều giờ, người thực hiện không chỉ cần kỹ thuật cắt tỉa mà còn phải chuẩn bị tập luyện từ trước. Chị đã tập cho chó làm quen với việc chăm sóc lông, đồng thời giữ tâm lý thoải mái trong suốt quá trình thực hiện.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những tạo hình lông chó độc đáo ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Quan sát các bàn thi, có thể thấy việc tạo hình trên chó thật đòi hỏi sự phối hợp giữa kỹ thuật của người thực hiện và khả năng hợp tác của con vật. Khác với mô hình có thể tùy ý chỉnh sửa, mỗi thao tác trên bộ lông thật đều cần sự kiên nhẫn để vừa đạt được hình dáng mong muốn, vừa hạn chế khiến thú cưng căng thẳng.

Cũng tham gia phần thi là Trần Duy Anh (20 tuổi, ngụ Gia Lai) cùng con chó giống Poodle. Đây là lần thứ ba Duy Anh tham gia các cuộc thi cắt tỉa, tạo hình lông thú cưng. Tại ngày hội lần này, Duy Anh lựa chọn kiểu lông xoắn ốc, một tạo hình đòi hỏi sự khéo léo và tính toán về hình khối.

Duy Anh (bìa trái) tạo kiểu xoắn ốc cho bộ lông của thú cưng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ có phần thi cắt tỉa lông thú cưng, ngày hội còn tổ chức các cuộc thi dành cho mèo như chạy nhanh, ăn nhanh… thu hút sự quan tâm của người tham dự. Trần Thị Thanh Thảo (24 tuổi, ngụ P.Bình Lợi Trung, TP.HCM), cho biết cô không khỏi bất ngờ khi mèo cưng của mình giành giải nhất ở phần thi chạy nhanh.

Sôi nổi phần thi mèo chạy nhanh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Phần thi mèo ăn nhanh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Mình bất ngờ vì ở nhà cũng không luyện tập trước, chỉ hay giỡn giỡn, nhưng không ngờ đi thi lại giành giải nhất”, Thảo chia sẻ.

"Thí sinh" dành giải nhất phần thi mèo chạy nhanh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Con mèo giống Anh lông ngắn có tên Rum mới được Thảo nuôi chưa đầy một tháng. Kết quả tại cuộc thi khiến cô bất ngờ, bởi thời gian gắn bó giữa hai bên còn khá ngắn và việc tham gia chủ yếu xuất phát từ mong muốn trải nghiệm một sân chơi vui vẻ cùng thú cưng.