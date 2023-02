Ngỡ ngàng vé máy bay xuất ngoại rẻ hơn trong nước

Trong khi vé máy bay nhiều chặng quốc tế ngày càng rẻ hơn thì ở trong nước, giá vé máy bay đang dần được thiết lập mặt bằng mới cao hơn giai đoạn trước dịch bệnh.

Người Việt đang tranh thủ vé máy bay xuất ngoại rẻ để đổ xô du lịch nước ngoài T.T

Đầu tháng 2, chị Thu An (ngụ Q.7, TP.HCM) ngẫu hứng lên kế hoạch sang Thái Lan tụ hội cùng nhóm lặn biển thân thiết. Tìm vé máy bay từ TP.HCM đi Bangkok vào khoảng cuối tháng 3, chị An khá bất ngờ khi giá vé khứ hồi chỉ khoảng 4 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhóm bạn lại tính toán thay đổi địa điểm, hẹn nhau ngay tại Phuket nên chị An phải đổi vé, đến hôm qua mới đặt lại. Chặng TP.HCM bay thẳng Phuket ngày 29.3 chỉ duy nhất 1 chuyến bay của hãng Vietjet. "Hàng hiếm" nhưng giá vé tính cả thuế, phí cũng chỉ hơn 2 triệu đồng/chiều

Chú thích ảnh Đình Lượng

"Tôi xem thử thì chặng TP.HCM - Bangkok mua gần ngày mà còn rẻ hơn đợt tìm trước. Ngày 27.3, nếu đi chuyến của Vietjet lúc 17 giờ 15 thì vé có hơn 1,6 triệu đồng/chiều. Đi Vietnam Airlines tầm khung giờ đó - 16 giờ 45 nhưng cũng chưa tới 2 triệu đồng/chiều. Rẻ như vậy, bảo sao đợt này bạn bè tôi đổ xô đi Thái chơi" - chị Thu An cảm thán.

Chú thích ảnh Lượng





So sánh với chặng từ TP.HCM - Hà Nội cùng ngày 27.3, cũng khung giờ 17 - 18 giờ, khách hàng sẽ phải trả hơn 2,4 triệu đồng cho 1 chiều vé của Vietnam Airlines. Nếu bay với hãng Vietjet rẻ hơn, gần 2 triệu đồng/chiều nhưng vẫn đắt hơn vé sang Thái Lan.

Không chỉ Thái Lan, sau đại dịch, vé máy bay đi rất nhiều điểm du lịch quốc tế đang có giá rất tốt. Đơn cử, nếu như trước đây, du khách luôn xác định sẽ phải mất khoảng 10 triệu đồng cho 1 cặp vé khứ hồi đi Hàn Quốc thì bây giờ, không cần vất vả "canh sale" cũng có thể dễ dàng mua cặp vé TP.HCM - Seoul (Hàn Quốc) khứ hồi chỉ 6 triệu đồng của hãng Vietjet. Vé đi Nhật Bản cũng chưa tới 7 triệu đồng 1 chiều, dù mua ngay thời điểm cuối tháng 3 - mùa hoa anh đào nổi tiếng đất nước mặt trời mọc. Bay với Vietnam Airlines giá vé cũng chỉ hơn 12 triệu đồng/chiều, không còn giá 16 - 18 triệu đồng/chiều như thời điểm trước dịch Covid-19.

Chưa kể, để kích cầu thúc đẩy du lịch nhanh chóng phục hồi, các hãng hàng không còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, kể cả với những đường bay dài.

Đơn cử, từ nay đến 25.10, Vietjet tung khuyến mãi hấp dẫn từ 0 đồng mở bán không giới hạn khung giờ vào thứ thứ hai, ba, tư mỗi tuần tại www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air, áp dụng cho tất cả đường bay giữa Việt Nam - Úc (Sydney, Melbourne). Thử đặt ngẫu nhiên trên hệ thống của hãng, vé máy bay chặng từ TP.HCM - Sydney ngày 12.4 giá 4,8 triệu đồng/chiều hạng vé eco. Bamboo Airways cũng đang triển khai chương trình khuyến mãi bay tới Đức chỉ từ 4,5 triệu đồng...

Một nghiên cứu mới do Klook thực hiện vào tháng 11.2022 tại 9 thị trường, bao gồm cả Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, mặc dù 75% lo lắng về việc đi lại do những bất ổn kinh tế, nhưng 79% dự định có nhiều hơn một chuyến du lịch quốc tế vào năm 2023 và 45% dự định ở lại nước ngoài hơn 10 ngày. Trong số những người được hỏi, du khách đến từ Malaysia, Singapore và Nhật Bản được xếp hạng cao nhất về chi phí nhưng người Việt Nam mới là một trong những đối tượng hào hứng đi du lịch nhất với 51% dự định chi tiêu nhiều hơn cho du lịch vào năm 2023.

Vé máy bay quốc tế giá tốt đang là chất xúc tác thúc đẩy làn sóng người Việt tăng tốc xuất ngoại du lịch.