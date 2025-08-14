Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ngoại trưởng Anh có thể bị phạt vì câu cá không phép

Văn Khoa
Văn Khoa
14/08/2025 15:35 GMT+7

Ngoại trưởng Anh David Lammy giờ đây có thể bị phạt cho việc câu cá với Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại khu nghỉ dưỡng của ông Lammy ở vùng nông thôn nước Anh trong tuần trước, theo CNN.

Hôm 13.8, Ngoại trưởng  Lammy đã trình báo lên cơ quan giám sát môi trường của Anh về việc câu cá mà không có giấy phép về cần câu, một hành vi vi phạm pháp luật ở Anh có thể khiến ông Lammy bị phạt 2.500 bảng Anh (hơn 89 triệu đồng), theo CNN.

Ngoại trưởng Anh có thể bị phạt vì đi câu cá với Phó tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh David Lammy (phải) và Phó tổng thống Mỹ JD Vance câu cá tại khuôn viên Chevening House ở Anh vào ngày 8.8

Ảnh: AFP

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho hay: "Ngoại trưởng đã viết thư cho Cơ quan Môi trường về một sơ suất hành chính dẫn đến việc không xin được giấy phép phù hợp để câu cá trên một hồ tư nhân trong khuôn khổ hoạt động ngoại giao tại Chevening House vào tuần trước. Ngay sau khi nhận được thông báo về lỗi hành chính này, Ngoại trưởng đã mua được các giấy phép câu cá bằng cần câu có liên quan".

Gần đây, Ngoại trưởng Lammy đã tiếp đón Phó tổng thống Mỹ Vance tại Chevening House, nơi nghỉ dưỡng sang trọng của ông Lammy ở hạt Kent của Anh, được mệnh danh là Vườn Anh. Sau các chuyến công du ngoại giao, Phó tổng thống Vance đã ở lại Anh để nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Hai ông Vance và Lammy đã tổ chức một cuộc họp báo thân mật sau chuyến câu cá của họ. "Thật không may, một điều gây căng thẳng cho mối quan hệ đặc biệt này là tất cả các con tôi đều câu được cá, còn ngài ngoại trưởng thì không câu được con nào", ông Vance nói với các phóng viên. Số cá mà họ câu được đã được thả trở lại hồ, theo hãng tin PA của Anh.

Những người từ 13 tuổi trở lên phải có giấy phép câu cá nước ngọt ở Anh và xứ Wales, theo luật nhằm bảo vệ nguồn lợi cá và phát triển nghề cá bền vững, theo CNN.

