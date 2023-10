Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Israel; Iran đưa ra cảnh báo rắn

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 12.10, trong chặng đầu tiên của chuyến công du Trung Đông nhằm ngăn chặn xung đột giữa Hamas và Israel lan rộng ở khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ LLoyd Austin dự kiến cũng đến Israel trong ngày 13.10.

"Bản thân các bạn có thể đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Nhưng chừng nào nước Mỹ còn tồn tại, các bạn sẽ không bao giờ phải làm vậy. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn", AFP dẫn lời ông Blinken nói trong cuộc họp báo chung với ông Netanyahu ở Tel Aviv (Israel).

Ông Blinken và ông Netanyahu trong cuộc họp báo chung ở Tel Aviv ngày 12.10

REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết ủng hộ Israel kiên định và không kêu gọi kiềm chế đối với Hamas, tổ chức chính trị - quân sự Palestine hiện kiểm soát Gaza. Song ông Blinken ám chỉ sự cần thiết phải có một giải pháp hòa bình cuối cùng, ý tưởng từ lâu đã vấp phải sự phản đối từ ông Netanyahu.

"Chúng tôi biết Hamas không đại diện cho người dân Palestine hay nguyện vọng chính đáng của họ là được sống với sự bình đẳng về an ninh, tự do, công lý, cơ hội và phẩm giá", ông Blinken nói, đồng thời kêu gọi Israel kiềm chế khi tấn công Gaza nhằm tránh gây thương vong cho dân thường.

Ông Netanyahu bày tỏ đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ, bao gồm viện trợ quân sự, đồng thời cho biết Hamas nên được đối xử như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. "Giống như IS đã bị tiêu diệt, Hamas cũng sẽ bị tiêu diệt. Và Hamas nên được đối xử giống hệt như cách mà IS đã được đối xử", nhà lãnh đạo nói.

Reuters đưa tin ông Blinken đã đến Jordan vào tối 12.10 để gặp Quốc vương Abdullah và Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Ngoại trưởng Mỹ cũng có kế hoạch thăm các đồng minh chủ chốt của Washington là Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - một số trong đó có ảnh hưởng đến Hamas. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Đông sâu rộng nhất của ông Blinken kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.2021.

Kiềm chế xung đột là ưu tiên hàng đầu của Mỹ và ông Blinken đã điện đàm với một số đồng minh trong khu vực, những người đã liên lạc với Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn, để đề nghị họ khuyên Tehran đứng ngoài xung đột. Song Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm 12.10 đã cảnh báo việc mở "mặt trận mới" chống lại Israel.

"Các quan chức của một số quốc gia đã liên hệ với chúng tôi và hỏi về khả năng mở một mặt trận mới (chống lại Israel) trong khu vực... Chúng tôi nói với họ rằng câu trả lời rõ ràng của chúng tôi về các khả năng trong tương lai là mọi thứ đều phụ thuộc vào hành động của chính quyền Do Thái ở Gaza", ông Abdollahian cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani, theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iran được AFP trích dẫn.

Cuối ngày 12.10, ông Abdollahian đã đến thủ đô Beirut của Li Băng, nơi ông được đại diện của Hezbollah, Hamas và các nhóm thân Iran khác tiếp đón, theo AFP. Ông dự kiến gặp các quan chức Li Băng vào ngày 13.10 trước khi bay tới thủ đô Damascus của Syria.

Phát biểu từ sân bay Beirut, nhà ngoại giao hàng đầu Iran cho biết các đồng minh trong khu vực của Iran, hay còn được gọi là "Trục Kháng cự", có thể đáp trả nếu Israel leo thang tấn công Gaza.

Trong khi đó, Bộ trưởng Austin nói quân đội Mỹ không đặt ra điều kiện nào về hỗ trợ an ninh cho Israel, đồng thời cho biết Washington kỳ vọng quân đội Israel sẽ “làm những điều đúng đắn” khi tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas. Người đứng đầu Lầu Năm Góc dự kiến gặp Thủ tướng Netanyahu tại Israel trong ngày 13.10.

"Giờ là thời gian cho chiến tranh"

Ít nhất 1.300 người Israel, người nước ngoài và công dân mang hai quốc tịch đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas nhằm vào Israel hôm 7.10. Israel đã đáp trả bằng việc tuyên chiến và phát động tấn công nhằm vào Gaza, một trong những khu vực mà người Palestine sinh sống và xem là lãnh thổ của một "nhà nước tương lai". Cơ quan y tế Gaza báo cáo 1.417 người Palestine đã bị giết chết do các cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào khu vực.

Người đứng đầu quân đội Israel, tướng Herzi Halevi, cho biết nước này sẽ xem xét để rút ra bài học từ những thất bại về an ninh xung quanh Gaza dẫn đến cuộc tấn công của Hamas hôm 7.10, nhưng không phải lúc này. "Chúng tôi sẽ tìm hiểu, điều tra, nhưng giờ là thời gian cho chiến tranh", Reuters dẫn lời ông Halevi.

Người phát ngôn quân đội Israel Richard Hecht cho biết họ đã sẵn sàng nhận lệnh tiến hành một cuộc tấn công trên bộ trong cuộc chiến với Hamas. "Điều này vẫn chưa được quyết định... nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho một hoạt động trên bộ nếu có quyết định", AFP dẫn lời ông Hecht.

Hamas đã kêu gọi người Palestine nổi dậy vào ngày 13.10 để phản đối việc Israel bắn phá Gaza. Tổ chức này cũng kêu gọi người Palestine tuần hành đến Thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem và đụng độ với quân đội Israel ở Bờ Tây, một khu vực khác cũng có đông người Palestine sinh sống.

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Hamas tấn công Israel, Tổng thống Mahmoud Abbas kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức hành động xâm lược toàn diện chống lại người dân Palestine", theo AFP.