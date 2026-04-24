Ngoại trưởng Indonesia lên tiếng về thông tin muốn thu phí qua eo biển Malacca

Khánh An
24/04/2026 08:10 GMT+7

Ngoại trưởng Indonesia Sugiono cho biết việc thu phí eo biển Malacca sẽ không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS).

Eo biển Malacca phục vụ vận chuyển khoảng 40% thương mại toàn cầu, bao gồm phần lớn các chuyến hàng dầu mỏ từ Trung Đông sang châu Á

Ngoại trưởng Indonesia Sugiono ngày 23.4 khẳng định nước này sẽ không thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Malacca vì điều này trái với luật pháp quốc tế, sau khi bộ trưởng tài chính nước này nêu khả năng áp phí.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Jakarta, ông Sugiono cho biết chính sách như vậy sẽ không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS), theo tờ The Straits Times. Công ước này công nhận Indonesia là một quốc đảo và đảm bảo quyền đi lại không bị cản trở qua các tuyến đường biển của nước này.

Ông Sugiono nhấn mạnh rằng Jakarta vẫn cam kết duy trì tự do hàng hải và đảm bảo rằng giao thông hàng hải qua một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới vẫn thông suốt.

"Chúng tôi cũng hy vọng duy trì sự lưu thông tự do, và tôi tin rằng đây là cam kết chung của nhiều quốc gia nhằm tạo ra một tuyến đường vận chuyển mở, trung lập và hỗ trợ lẫn nhau", ông phát biểu.

"Vì vậy, Indonesia không ở vị thế để làm điều đó", ông nói thêm, đề cập đến ý tưởng thu phí tàu thuyền khi đi qua eo biển Malacca.

Trước đó hôm 22.4, Đài CNA dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa đưa ra ý tưởng thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, tương tự như việc Iran muốn thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Eo biển Malacca có hơn 200 tàu thuyền đi qua hằng ngày, trong đó có các tàu container, tàu chở dầu và tàu hàng. Tổng cộng hơn 90.000 tàu đi qua eo biển này hằng năm, tương đương khoảng 1/4 lượng hàng hóa giao dịch toàn cầu. Con số này gần gấp đôi số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Eo biển Malacca hẹp hơn nhiều so với eo biển Hormuz, chỉ rộng khoảng 2,7 km tại điểm hẹp nhất gần Singapore, với độ sâu trung bình khoảng 25 m.

