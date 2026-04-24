Ngoại trưởng Iran sang Pakistan, hy vọng đàm phán được thắp lên

Hãng thông tấn IRNA chiều 24.4 đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ bắt đầu chuyến công du gồm nước Pakistan, Oman và Nga trong ngày. Ông Araghchi sẽ sang Islamabad, Muscat và Moscow với mục đích là tham vấn song phương và thảo luận về những diễn biến thời sự trong khu vực cũng như tình hình xung đột Iran và Mỹ - Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) tiếp đón Thống chế Pakistan Asim Munir tại Tehran hôm 15.4 ẢNH: AP

Theo CNN, ông Araghchi dự kiến đối thoại với các đại diện Pakistan mà không phải là đại diện Mỹ. Phía Pakistan kỳ vọng cuộc gặp sẽ dẫn đến vòng đàm phán giữa hai nước tham chiến.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc các quan chức Pakistan đang cố gắng kết nối Mỹ và Iran cho vòng đàm phán trực tiếp thứ hai. Hồi đầu tuần này, phái đoàn Mỹ được cho là đã dự tính lên đường sang Islamabad nhưng sau cùng hoãn lại do Iran từ chối tham gia đàm phán dưới sự đe dọa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thời gian ngừng bắn để các bên tìm kiếm một thỏa thuận lâu dài. Hôm 23.4, ông Trump nói không vội trong việc chốt thỏa thuận, giữa lúc Mỹ đang phong tỏa các cảng biển Iran còn Tehran đóng cửa eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 24.4, các lãnh đạo Lầu Năm Góc có cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình xung đột với Iran. Tại sự kiện, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng việc phong tỏa các cảng biển Iran đang mở rộng ra toàn cầu. Ông tuyên bố sẽ không ai được phép di chuyển từ eo biển Hormuz đến bất cứ đâu trên thế giới nếu không có sự cho phép của Hải quân Mỹ.

Ông nói rằng thêm một tàu sân bay sẽ tham gia phong tỏa trong những ngày tới. Trước đó, quân đội Mỹ xác nhận tàu sân bay USS George H.W. Bush đã đến Ấn Độ Dương vào ngày 23.4. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại biển Ả Rập trong khi tàu USS Gerald R. Ford đang hoạt động tại biển Đỏ.

Mặt khác, ông Hegseth ca ngợi việc bắt giữ các tàu trong tuần này tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - những tàu đã rời khỏi cảng Iran trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine nói rằng quân đội Mỹ đã bắn 5 phát cảnh cáo và 9 phát pháo để vô hiệu hóa tàu hàng Touska treo cờ Iran vào hôm cuối tuần do tàu này không tuân thủ yêu cầu quay đầu. Con tàu bị bắn trúng buồng động cơ và lực lượng Mỹ sau đó lên tàu để kiểm soát.