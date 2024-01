Ngoài vitamin C, đây là 2 loại cần uống bây giờ để da trắng sáng đón tết

Sở hữu làn da trắng đến phát sáng không còn là điều xa vời nếu bổ sung 2 hoạt chất này





Lợi ích của vitamin C

Vitamin C được biết đến với khả năng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chống lại bất kỳ gốc tự do nào gây ra bởi khói thuốc, ô nhiễm môi trường hay tiếp xúc với bức xạ mặt trời quá mức. Ngoài ra, vitamin C là chất không thể thiếu trong việc tổng hợp nên collagen - thành phần thiết yếu của mô liên kết giữ độ đàn hồi và sự trẻ trung, căng mướt của da. Đây cũng như một phần chính của khớp, sụn, răng, mạch máu, xương, mắt, tim và khá nhiều thứ trong cơ thể.

Về tổng thể, uống vitamin C có tác dụng làm sáng da và làm đều màu da hiệu quả. Bởi vitamin C là chất chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình tạo lập protein, giúp da tăng khả năng đàn hồi cho da trở nên mịn màng hơn. Đặc biệt, khi cơ thể hấp thụ đủ lượng vitamin C sẽ giúp đẩy lùi được các sắc tố melanin - đây là hoạt chất khiến da bị sạm và tối màu hơn. Do đó, khi melanin bị suy giảm, làn da của bạn sẽ trở nên sáng mịn và trẻ trung hơn.

Ngoài vitamin C, còn 2 hoạt chất khác giúp da trắng sáng

Thế nhưng nếu chỉ uống mỗi vitamin C thì chưa đủ. Để da nhanh trắng sáng bật tông, đem đến diện mạo tươi mới cho tết năm nay, chị em có thể tham khảo thêm 2 hoạt chất sau dưới đây.

1/ Glutathione

Glutathione là một chất có khả năng cải thiện các khuyết điểm trên da, chống viêm nhiễm và tạo ra một làn da sáng và đều màu hơn. Glutathione đóng vai trò trong việc tái tạo Vitamin C và E trong cơ thể, với khả năng điều trị nám, tăng sắc tố và chữa lành các tổn thương của tế bào làn da gây ra bởi tia cực tím.

Glutathione giúp cơ thể dễ dàng đào thải những độc tố xâm nhập và tích tụ lâu ngày

Chúng ta có thể tìm Glutathione trong trái cây và rau củ. Tuy nhiên lượng Glutathione từ rau củ quả cung cấp cho cơ thể khá thấp, bởi một số loại Glutathione không thể hấp thụ được vào các tế bào ruột. Vì vậy, ngoài chế độ ăn uống, ta nên bổ sung thêm các sản phẩm Glutathione khác để chúng được phân phối hiệu quả vào các tế bào.

2/ L-Cystine

L-Cystine là hoạt chất có đặc tính chống oxy hóa, hoạt động như tiền chất hỗ trợ quá trình cơ thể tổng hợp glutathione. Chất chống oxy hóa quan trọng này có tác dụng tiêu diệt gốc tự do, giảm thiểu quá trình lão hóa, lưu giữ nét thanh xuân. Các sản phẩm viên uống L-Cystine còn mang đến lợi ích giảm thâm nám, giúp da tươi trẻ, căng mịn hơn từng ngày.

Cả L-Cystine và Glutathione đều có tác dụng chống lão hóa, làm chậm các dấu hiệu lão hóa trên da, ức chế melanin, làm trắng da, giảm thâm mụn hiệu quả. Việc uống kết hợp Glutathione và L-Cystine sẽ mang đến lợi ích làm sáng da, giảm nám sạm. Bạn nên kiên trì dùng trong 12 tuần để chúng phát huy hiệu quả tối đa, giảm kích thước vết đốm nám.

Duy trì thói quen này hằng ngày để dưỡng trắng da hiệu quả

+ Chống nắng

Hãy luôn nhớ thoa kem chống nắng dù cho ngày nắng hay ngày mưa, dù cho ở trong nhà hay đi ra ngoài. Đừng bao giờ chủ quan không bôi kem chống nắng. Đây cũng là bước quan trọng nếu bạn muốn sở hữu làn da trắng sáng. Mọi người thường chủ quan bỏ qua kem chống nắng vào những ngày mưa, hay ngày không có nắng vì nghĩ không cần thiết. Đây là suy nghĩ cực kỳ tai hại khiến da bạn khó trắng sáng cũng như ngăn ngừa chống lão hoá hiệu quả.

Ánh sáng từ tia nắng mặt trời và màn hình điện thoại có thể khiến da sậm màu hơn

+ Tránh thức khuya

Thức khuya là nguyên nhân hàng đầu khiến da đen sạm, nhanh lão hóa nhất. Thức khuya thường xuyên làm cho quá trình điều tiết ở các tế bào diễn ra thất thường, làm rối loạn đến chức năng lớp tế bào biểu bì, khiến da nhanh xỉn màu và chảy xệ.

Lời kết

Xu hướng làm đẹp hiện nay ngoài việc dưỡng trắng sáng thì còn nên tập trung vào sức khỏe của làn da. Lời khuyên cho chị em là đi ngủ trước 11 giờ tối và có chế độ sinh hoạt lành mạnh để da luôn được rạng rỡ, tràn đầy sức sống.