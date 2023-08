Ngọc Anh 3A làm concert sau biến cố, tiết lộ về người chồng Mỹ hiểu nhạc Việt

Ngọc Anh 3A cho biết trong Mùa thu giấu em 2 (14 - 15.10 tại Cung văn hóa Hữu nghị) tới đây, cô có tâm thế tràn trề năng lượng và thoải mái hơn so với chương trình đầu hồi 2019. "Cũng là một ca khúc nhưng ở live concert 1, Ngọc Anh có thể hát với cảm xúc buồn thối ruột thối gan nhưng ở live concert 2 sẽ không cho phép mình chạm đến đáy cùng cực. Đó phải là nỗi buồn đẹp, buồn nhưng vẫn phải hướng tới ngày mai chứ không phải cái buồn bi lụy. Đó chính là sự khác nhau trong truyền tải của Ngọc Anh", Ngọc Anh 3A nói trong gặp gỡ báo chí ngày 13.8 tại Hà Nội.

Nữ ca sĩ Ngọc Anh 3A chia sẻ về âm nhạc của mình sau 4 năm VŨ TOÀN

Trở lại lần này với Mùa thu giấu em 2, Ngọc Anh cũng cho biết mình quá bồi hồi khi lại được có một live concert riêng. Cô nhớ những bản nhạc cho mùa thu được phối thật hay, cô càng nhớ hơn những tràng pháo tay của khán giả. Nỗi nhớ đó trải dài qua mấy năm chồng cô - doanh nhân John Gallander bị tai biến và hồi phục. Anh bị tai biến đúng thời điểm cô làm Mùa thu giấu em 1. Nó cũng trải qua sự gián đoạn biểu diễn vì dịch Covid-19. Chính vì thế, ở Mùa thu giấu em 2 này, Ngọc Anh sẽ trở lại vừa dịu dàng vừa bỏng cháy hơn xưa sau những thăng trầm rất con người.

Quá trình cảm xúc được "nén" cùng những trải nghiệm đó đã khiến VietArt, đơn vị sản xuất, chọn Ngọc Anh để thực hiện một chương trình hát về phụ nữ và tình yêu. "Lắng nghe cô ấy hát người ta thấy đủ mọi dư vị đắng cay, ngọt ngào, đủ cảm xúc, trải nghiệm đường đời gập ghềnh của người đàn bà truân chuyên nhưng vẫn lãng mạn, yêu đời, yêu mình da diết thiết tha. Phụ nữ hay tình yêu đều có đủ những dư vị ấy. Tôi tin khán giả, nhất là khán giả nữ sẽ tìm thấy mình, nghe thấy mình trong đêm nhạc Mùa thu giấu em 2 của Ngọc Anh", chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương chia sẻ.

Ca sĩ Ngọc Anh và chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương VŨ TOÀN

Ngọc Anh cho biết chị cũng hé lộ cái - tôi - phụ nữ của mình qua đêm nhạc. Chị nói: "Dù phái nữ có được chiều chuộng thế nào đi chăng nữa vẫn không đủ bù đắp hết những gánh nặng về mặt sinh học tự nhiên mà ông trời sắp đặt. Biết là khá thiệt thòi so với đàn ông khi phải chịu đựng và vượt qua nhiều cửa ải của thiên chức làm vợ, làm mẹ, nhưng phụ nữ chúng ta vẫn có nhiều ưu ái hơn đó là được làm đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ tâm hồn đến thể xác. Vì thế, trong âm nhạc của Ngọc Anh cũng vậy, chân dung em sẽ được diễn tả qua từng bài hát và sẽ làm mê đắm tất cả những ai thật sự hiểu và thương yêu phụ nữ".

Trong lần trở lại này, Ngọc Anh có nhiều người bạn lâu năm bên cạnh. Đúng hơn, đó là những người thân thiết lâu năm, người này có bóng dáng trong tuổi trẻ, thậm chí tuổi thơ của người kia. Ca sĩ khách mời Tấn Minh là người không có lý do gì từ chối cô sau 8 năm học cùng ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Ca sĩ Tùng Dương là người đã đứng xem Ngọc Anh hát tốt nghiệp, khi anh mới vào học nhạc viện năm đầu tiên. Nhạc trưởng, nghệ sĩ sáo Đồng Quang Vinh là hàng xóm từ nhỏ…

Tùng Dương nói Ngọc Anh là người hát nhạc Phú Quang hay nhất VŨ TOÀN

Về các khách mời Tùng Dương, Tấn Mình, Ngọc Anh cho biết dù sẵn sàng mở lòng với những điều mới mẻ nhưng để có sự trọn vẹn và yên tâm nhất thì cô vẫn muốn tìm đến những người có thể cho mình cảm giác được yên tâm để làm việc, yên tâm vì quá hiểu nhau cả về con người lẫn âm nhạc. Cô ví Tùng Dương và Tấn Minh là hai đỉnh núi quen thuộc. "Thay vì mất công vất vả đi tìm những đỉnh núi ở đâu không biết được thì chi bằng chọn những đỉnh núi mà mình đã đi qua, biết nó hay và đẹp thế nào rồi", Ngọc Anh chia sẻ.

Nhạc mục của Mùa thu giấu em 2 hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, âm nhạc Phú Quang chắc chắn sẽ xuất hiện đáng kể. Hiện tại, theo đánh giá của nhiều người, Ngọc Anh chính là người hát nhạc Phú Quang hay nhất. Ca sĩ Tùng Dương nói: "Tùng Dương, Tấn Minh cũng hát nhiều nhạc Phú Quang nhưng phải công nhận Ngọc Anh hát Phú Quang là số 1".

Đồng Quang Vinh và sáo là yếu tố đặc biệt của Mùa thu giấu em 2 VŨ TOÀN

Bên cạnh đó, Mùa thu giấu em 2 cũng được kỳ vọng vì sự kết hợp Đông - Tây trong âm nhạc. Hai nghệ sĩ violin Anh Tú và sáo trúc Đồng Quang Vinh mang tới hai nhạc cụ một "Đông", một "Tây" cũng là một ẩn số bất ngờ góp phần mang đến một Ngọc Anh đa sắc. Chưa kể, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm cũng là người được đánh giá cao khi kết hợp các hòa âm phương Tây với nhạc dân tộc.

Ngọc Anh cũng chia sẻ về người nghe nhạc Ngọc Anh "tình" nhất. Không ai khác, đó chính là chồng cô. "Chồng tôi là người Mỹ nhưng có vẻ kiếp trước là người Việt Nam. Tỉnh nào anh ấy cũng nhớ đường. Phân biệt được giọng Nam, Trung, Bắc. Ngồi mấy tiếng đồng hồ nghe nhạc Việt Nam say sưa, thuộc tên hết những ca sĩ hát chung với vợ, xem tiết mục nào cũng đưa ra những cảm nhận. Nhiều lần tôi bắt gặp anh đang say sưa xem vợ hát trên điện thoại. Vì thế tôi cảm thấy may mắn khi có cảm giác người bên cạnh tiếp sức cho mình động lực với nghề", cô chia sẻ giọng không giấu nổi hạnh phúc.