Ngọc Huyền kể sự cố khi quay hình với cố nghệ sĩ Vũ Linh

Vào dịp đám giỗ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, NSƯT Ngọc Huyền đã đến thăm mộ của "người tình sân khấu". Sau khi thắp hương, Ngọc Huyền dành thời gian lau dọn phần mộ và tâm sự với bạn diễn ăn ý một thời. Cô mong ở thế giới bên kia, Vũ Linh không còn muộn phiền và lo lắng về những chuyện đã qua.

Thập niên 1990, Ngọc Huyền và Vũ Linh được xem là "cặp đôi vàng" trên sân khấu cải lương. Nét diễn dễ thương, e thẹn, có phần tinh nghịch của Ngọc Huyền kết hợp với vẻ lãng tử của Vũ Linh trong các vở Cơn đau cuối cùng, Anh yêu vội thế, Hạnh phúc đắng cay, Dâu miền Tây... luôn là dấu ấn khó phai trong lòng công chúng.

Với Ngọc Huyền, những khoảnh khắc được sánh đôi với Vũ Linh là ký ức thanh xuân không thể nào quên. Trong đó, nữ chính vở Xử án nàng Phi Giao nhớ mãi khoảnh khắc được đàn anh nắm tay động viên tinh thần khi cả hai gặp sự cố trên hồ Than Thở tại Đà Lạt. Lúc đó, dù rất sợ hãi nhưng Vũ Linh vẫn cố trấn an bạn diễn của mình để chờ ê-kíp bơi ra hỗ trợ. Mỗi lần nhắc lại, nữ nghệ sĩ 55 tuổi đều nghẹn ngào vì cảnh vật còn đó nhưng người xưa đã đi rồi.