NSƯT Thanh Thanh Tâm: Trong các 'cô đào', tôi hay chống đối Vũ Linh

Đến với chương trình Reply 1990s của Báo Thanh Niên, NSƯT Thanh Thanh Tâm có cơ hội để kể về thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Nữ nghệ sĩ 6x cho biết đằng sau những màn kết hợp tình tứ trên sân khấu, bà và Vũ Linh thường xảy ra tranh cãi trong hậu trường do cá tính đối lập. Trong đó, Vũ Linh từng một lần giận Thanh Thanh Tâm đến mức không muốn hát chung. Nữ chính Giũ áo bụi đời cũng thẳng thắn cho biết trong tất cả "cô đào", mình là người hay chống đối Vũ Linh nhất.

Thanh Thanh Tâm cho biết trong điện thoại của mình vẫn giữ nhiều ảnh chụp cùng "người tình sân khấu" Vũ Linh Ảnh: M.H

NSƯT Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963 tại TP.HCM, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh. Từ khi còn nhỏ, Thanh Thanh Tâm bộc lộ tài năng nghệ thuật và được khán giả ưu ái gọi là "thần đồng cải lương". Nhờ được đào tạo bài bản, ái nữ của nghệ sĩ Nam Hùng và Thanh Thanh Hoa sớm trở thành một trong những cô đào nổi tiếng vào thập niên 1990.

Sự kết hợp ăn ý giữa Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh nhận được rất nhiều tình yêu mến của khán giả. Cả hai từng gây tiếng vang với nhiều vở cải lương như Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài...

