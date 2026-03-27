Thanh Thanh Tâm kể chuyện tình với Vũ Linh, từng muốn bỏ nghề năm 18 tuổi
Thanh Thanh Tâm kể chuyện tình với Vũ Linh, từng muốn bỏ nghề năm 18 tuổi

27/03/2026 10:00 GMT+7

Nhìn lại những hình ảnh diễn chung với NSƯT Vũ Linh ngày xưa, Thanh Thanh Tâm bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian cả hai 'say nắng' nhau. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu bà và bạn diễn hiểu rằng đó chỉ là sự ngộ nhận tình cảm nên quyết định làm bạn bè.

Trở về quê hương sau 14 năm định cư ở Mỹ, Thanh Thanh Tâm tổ chức đêm diễn Tự tình quê hương - Cải lương tâm sử để tri ân khán giả yêu thương mình. Đến với chương trình Reply 1990s của Báo Thanh Niên, nữ nghệ sĩ 63 tuổi bày tỏ niềm hạnh phúc vì show diễn của mình được nhiều khán giả đón nhận và mong chờ.

Bên cạnh chia sẻ với MC Khánh Tường về công tác chuẩn bị cho đêm diễn, Thanh Thanh Tâm còn hoài niệm những năm tháng vàng son của mình trên sân khấu cải lương. Dù đã hơn 10 năm giã từ ánh đèn sân khấu nhưng bà chưa bao giờ quên kỷ niệm với các đồng nghiệp, đặc biệt là ký ức với cố NSƯT Vũ Linh.

Theo đó, Thanh Thanh Tâm thừa nhận có giai đoạn cô và Vũ Linh đã cảm mến nhau vì diễn quá nhiều cảnh tình tứ. Tuy nhiên, sau thời gian cả hai suy nghĩ, cân nhắc thì họ biết rằng đó chỉ là sự ngộ nhận. Tuy là cặp đôi ăn ý, nhưng nữ nghệ sĩ 63 tuổi và "người tình sân khấu" cũng không ít lần xảy ra mâu thuẫn đến mức không muốn diễn chung.

Ngoài ra, Thanh Thanh Tâm cũng tiết lộ mình có ý định bỏ nghề vì phải đối mặt với những chuyện không vui trong hậu trường. Dẫu vậy, nhờ lời khuyên của mẹ là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa nên bà tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và trở thành một trong những "cô đào" cải lương nổi bật ở những năm 90 thế kỷ trước.

Để lắng nghe thêm câu chuyện của nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, mời quý vị khán giả đón xem chương trình Reply 1990s trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube - fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Sau 14 năm xa quê, nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm trở về Việt Nam, nghẹn ngào đến viếng mộ cha mẹ và cố NSƯT Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ không giấu được xúc động, bật khóc vì đã không kịp nhìn mặt đàn anh thân thiết lần cuối.

