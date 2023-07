Ngọc Lan tiết lộ thỏa thuận với chồng cũ sau ly hôn

Ngọc Lan hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện thời trang T.A

Tôi không tự tin để đóng cảnh nóng

* Chào diễn viên Ngọc Lan. Hiếm khi thấy chị xuất hiện tại một sự kiện thời trang, vì sao vậy?

- Diễn viên Ngọc Lan: Đã lâu rồi tôi không đi dự sự kiện vì có nhiều lý do. Lý do lớn nhất là tôi bận rộn với công việc gia đình. Tôi tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2 lần, vì đó là những nhà thiết kế rất thân với tôi. Lần này tôi đi để ủng hộ Lê Minh Ngọc, chứ tôi ít tham gia các sự kiện thời trang lắm, bởi nó không phải là lĩnh vực của mình. Tôi không giỏi lĩnh vực nào thì sẽ ít tham gia vì tôi ngại. Thời điểm vừa qua, tôi tập trung cho công việc kinh doanh. Đặc biệt đây là giai đoạn hè nên tôi dành thời gian ở nhà với con trai nhiều hơn. Tôi cũng không nhận dự án phim nào cả.

* Việc Ngọc Lan không nhận lời đóng phim có phải là mạo hiểm, vì đôi lúc sẽ phụ sự kỳ vọng của khán giả?

- Tre già thì măng mọc thôi. Mình phải chấp nhận như vậy thì các bạn trẻ mới có cơ hội để phát triển. Cũng như tôi ngày xưa được các anh chị lớn hơn hỗ trợ vậy. Đó đã là quy luật rồi. Mỗi người nghệ sĩ sẽ có lượng khán giả riêng, miễn sao trong quá trình hoạt động mình làm tốt là được. Tôi biết mình đang “co cụm" lại ở một lượng khán giả rất nhỏ nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó. Mối bận tâm lớn nhất của tôi là con trai và phải làm sao kiếm ra tiền để sinh sống.

* Nhiều nghệ sĩ khi có con rồi sẽ ngại đóng cảnh nóng hay những vai ác. Đối với Ngọc Lan thế nào?

- Tôi cũng không tham gia phim có nhiều cảnh nóng. Ngày xưa có người yêu, tôi thương nên sợ người ta buồn. Cho nên từ lâu rồi tôi cũng không dám tham gia các cảnh nhạy cảm. Đến lúc sinh em bé xong, body tôi cũng không đẹp nên không tự tin để thực hiện những phân đoạn này. Kể cả nếu một vai diễn tôi yêu thích nhưng có cảnh nóng tôi cũng sẽ từ chối. Vì ngoại hình rất quan trọng. Tôi thay đổi về ngoại hình rất nhiều sau khi bị bệnh. Chắc chắn những dự án cần phải "show" cơ thể ra thì mọi người sẽ không mời tôi. Vì họ biết tôi không phù hợp.

Ngọc Lan từ chối những cảnh nóng vì không tự tin vào ngoại hình T.A

Còn với vai ác, trước đây tôi từng đóng rất nhiều. Nhưng có lẽ do thời điểm đó mọi người không thích vai phản diện mà dành tình cảm cho đào thương hơn nên sự nổi bật không có. Gần đây cách nhìn nhận của mọi người cũng thay đổi khiến khán giả chú ý hơn với những vai ác. Vô tình tôi có được những vai đó nên mọi người quan tâm hơn, cái này gọi là may mắn đó. Sự nghiệp của tôi 20 năm qua gặp may mắn rất nhiều.

* Làm mẹ đơn thân, chị giữ mối quan hệ với chồng cũ thế nào để con cảm nhận được sự yêu thương của cả cha và mẹ?

- Đó là do thỏa thuận của hai người. Quan trọng nhất là tình cảm chúng tôi dành cho con thế nào thôi. Tôi thấy Louis nhận được đầy đủ điều đó. Thiếu chỗ nào cả hai sẽ bù đắp chỗ đó. Tôi và anh Bình trao đổi với nhau về tính cách của Louis để cả hai có sự đồng nhất trong vấn đề dạy con. Chúng tôi có một thỏa thuận với nhau là khi con ở với ba thì mẹ luôn đúng và ngược lại. Đó là thỏa thuận lớn nhất, bất di bất dịch mà tôi với chồng cũ phải theo. Ai làm sai thì sẽ bị “ăn đòn".

Không thấy mình tài năng để đi dạy diễn viên trẻ

* Sau 20 năm, Ngọc Lan thấy trình độ diễn xuất của mình thay đổi thế nào?

- Mỗi một giai đoạn sẽ có sự tiến bộ khác nhau. Thời điểm này, tôi thấy mình phải xem các dự án khác nhiều hơn việc cứ tập trung đi diễn. Tôi đang hoang mang vì không biết bây giờ cảm nhận của khán giả về sự thể hiện của nghệ sĩ thế nào. Mình phải tìm ra câu trả lời để đáp ứng nhu cầu người xem.

Gần đây, tôi thường được đóng vai bà mẹ, đó là cách tôi thay đổi bản thân phù hợp với sự thay đổi của xã hội. Ngoại hình khiến tôi rơi vào thế bị động nhưng mình phải biến thế bị động đó thành chủ động. Tôi tập trung vào vai diễn có độ tuổi phù hợp và để mọi người thấy ngoại hình của tôi vẫn có thể đi đóng phim. Tôi không muốn giảm cân nhiều vì ảnh hưởng sức khỏe. Tôi muốn mọi người thấy rằng dù ngoại hình thay đổi nhưng tôi vẫn biết cách làm mình đẹp, tự tin vào bản thân… Đó là cái tôi mong muốn làm để trấn an những bạn đang tự ti vào ngoại hình. Các bạn phải biết tận dụng điều đó để chủ động hơn.

Ngọc Lan nói ở hiện tại, cô thường xuất hiện trên màn ảnh với những vai bà mẹ. Nữ diễn viên không ngại thể hiện dạng nhân vật này T.A

* Có bao giờ chị chạnh lòng vì mất một vai đào thương do sự cản trở của ngoại hình không?

- Không! Tôi đã định hướng rõ ràng cho từng chặng đường. Tôi thừa biết vai đào thương không còn phù hợp và không phải là của mình. Bây giờ tôi phải cố gắng phát triển cái tôi đang có. Từ đào chính chuyển sang vai các bà mẹ, tôi không gặp quá nhiều khó khăn. Điều quan trọng là tôi phải làm sao để những nhân vật trung tâm nổi bật hơn. Ngày xưa tôi nhận được sự hỗ trợ của các anh chị lớn thì bây giờ tôi phải làm tốt vai trò của mình để hỗ trợ cho các bạn trẻ phát triển. Tại vì vai chính làm không tốt thì bộ phim cũng không được quan tâm. Khi đó, khán giả sẽ không muốn xem phim có tôi tham gia. Tôi thấy công việc này mang tính chất cộng hưởng, phải có sự kết nối giữa tất cả các thành viên trong đoàn từ vai chính đến vai phụ, từ đạo diễn đến quay phim… Tất cả đều tốt thì bộ phim mới tốt.

Tôi đang cảm thấy mình già nên để các bạn trẻ có cơ hội vươn lên. Mình muốn cho thế giới nhìn thấy điện ảnh Việt như thế nào thì phải để các bạn trẻ phát huy tài năng. Lứa trẻ bao giờ cũng giỏi hơn, vì chúng tôi đôi lúc sẽ không bắt kịp xu hướng.

* Có người nói đóng với Ngọc Lan mà không cứng nghề sẽ bị lép vế. Chị thấy điều đó thế nào?

- Đó là chuyện sẽ xảy ra với bất kỳ ai. Ngày xưa, khi tôi chưa có kỹ năng về diễn xuất, lúc làm việc với các anh chị lớn trong nghề tôi thường bị ngại. Thay vì giữ nguyên nỗi lo sợ đó thì tôi tiếp cận và học hỏi để trau dồi bản thân hơn. Các bạn trẻ khi làm việc với tôi cũng vậy. Tôi cố gắng để các bạn hỏi tôi nhiều. Sự tương tác của bạn rất quan trọng để hình thành nên sự thành công của một vai diễn nói riêng, một bộ phim nói chung. Nếu sự tương tác không có sẽ không hỗ trợ được nhau. Các bạn làm không tốt cũng sẽ khó hỗ trợ cho vai của tôi.

Ngọc Lan khẳng định cát sê không phải là vấn đề tiên quyết khi cô nhận lời đóng phim BTC

* Ngọc Lan có nghĩ rằng đến một thời điểm khi không còn làm nghệ thuật nữa chị sẽ chuyển sang đi dạy, đào tạo các gương mặt trẻ?

- Tôi nhận nhiều lời mời nhưng không dám nhận. Tôi thấy con đường mình đi chỉ có hai yếu tố là cố gắng và may mắn. Chứ tôi chưa thấy mình tài năng. Cho nên tôi không dám nhận đi dạy. Phải là những người thật giỏi, nhiều kỹ năng thì mới có thể đứng lớp hướng dẫn các bạn được. Như tôi bây giờ sẽ nói gì với các bạn? Không lẽ tôi nói mình được như ngày hôm nay là do may mắn.

* Gần đây Ngọc Lan còn chuyển hướng sang kinh doanh. Với chị, nghệ sĩ làm kinh doanh là khó khăn hay thuận lợi?

- Cũng có khó khăn và cũng có thuận lợi. Cái thuận lợi là tôi tiếp cận với khách hàng nhưng phải làm sao để giữ chân được. Đó là điều các doanh nghiệp hướng đến. Người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhiều hơn, là bề nổi nhưng tôi nghĩ phải cẩn trọng nhiều hơn. Một mình tôi chắc sẽ không làm được gì đâu, phải nhờ sự hỗ trợ từ các bạn nhân viên.

Công ty của tôi hình thành trong giai đoạn dịch nên việc tiếp cận với khách hàng đã khó. Sau hai năm xu hướng của người dùng cũng thay đổi, nên tôi phải có ê kíp trẻ để phụ mình tìm hiểu và đưa ra những kế hoạch phù hợp. Các bạn còn là người kéo cảm xúc tôi lại. Thời gian này, tôi ít hoạt động phim. Mỗi năm tôi chỉ nhận những dự án phù hợp với thời gian của mình và con. Tôi không thể bỏ khán giả được nên làm gì tôi cũng phải có một dự án trong năm.

* Làm kinh doanh như vậy, Ngọc Lan có còn quan trọng chuyện cát sê khi đóng phim?

- Đối với tôi từ lâu câu chuyện cát sê không phải là tiêu chí đầu tiên để tôi nhận một dự án. Nhưng với người hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, phần thù lao họ nhận được sẽ xứng đáng với vị trí của họ, với những gì họ đã cống hiến.

* Cảm ơn Ngọc Lan đã dành thời gian chia sẻ.