'Ngọc nữ bolero' Tố My thừa nhận đắt show sau khi hát nhạc phim 'Hai Muối'

Với đạo diễn Vũ Thành Vinh, Tố My là lựa chọn phù hợp để hát nhạc phim Hai Muối Ảnh: NVCC

Tố My chia sẻ đây là lần đầu tiên cô thể hiện một ca khúc cho phim điện ảnh. Với cô, đó là một trải nghiệm đặc biệt. Ca khúc không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn yêu cầu nhiều về mặt cảm xúc. Vì vậy, nữ ca sĩ phải hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện của nhân vật. “Khó khăn lớn nhất đối với tôi có lẽ là việc làm sao để truyền tải trọn vẹn những cảm xúc sâu lắng của người cha qua từng câu hát. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để tôi thử thách bản thân và phát triển hơn trong sự nghiệp ca hát của mình”, cô nói.

Giọng ca 9X bày tỏ sự hạnh phúc và vinh dự khi được đạo diễn Vũ Thành Vinh tin tưởng và trao cơ hội thể hiện ca khúc Muối ơi. Khi nhận được đề bài, Tố My đã không ngần ngại mà nhận lời ngay vì cảm xúc chân thành mà câu chuyện mang lại. Đó cũng là lý do lớn khiến “ngọc nữ bolero” đồng cảm và muốn góp giọng hát của mình để đưa câu chuyện đến gần hơn với khán giả.

Cô chia sẻ thêm: “Nhìn vào nhân vật người cha trong phim, tôi thấy rất nhớ ba mình, nhớ từ lúc chập chững bước vào thành phố học đại học chính ba đã dắt hai chị em vào và lo cho các con từng chút, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn. Ba đã âm thầm hy sinh cả cuộc đời vì tương lai của tôi. Điều này đã khiến tôi không chỉ hát bằng giọng hát mà còn hát bằng cả trái tim, để truyền tải hết cảm xúc của bài hát một cách chân thật nhất”.

Ca sĩ Tố My nghĩ đến người cha đáng kính của mình để thể hiện nhạc phim Ảnh: NVCC

Tố My chia sẻ cả cô và đạo diễn Vũ Thành Vinh đều là người kỹ tính nên quá trình thu âm bài hát phải thực hiện lại nhiều lần. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thấy hài lòng khi ca khúc Muối ơi nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân có nhiều show hơn, và có nhiều khán giả yêu cầu cô thể hiện lại ca khúc này trong các chương trình.

"Sau khi thể hiện Muối ơi, tôi cảm nhận rõ sự ủng hộ và yêu mến từ khán giả dành cho mình. Điều đó không chỉ thể hiện qua việc bài hát liên tục được yêu cầu trong các show diễn mà còn qua cách khán giả gọi tôi bằng cái tên 'Muối' khi gặp ngoài đời. Tôi rất trân trọng điều này vì nó cho thấy bài hát và bộ phim đã thực sự chạm đến cảm xúc của mọi người. Đối với tôi, mỗi lần được đứng trên sân khấu và thể hiện ca khúc này là một niềm vui lớn và cũng là cách để tôi tri ân tình cảm mà khán giả dành cho mình", cô bộc bạch.

Về lý do chọn Tố My thể hiện ca khúc này, đạo diễn Vũ Thành Vinh nói "không ai phù hợp hơn". “Tố My vừa có thanh vừa có sắc, những ca khúc về quê hương, trữ tình thì bạn thể hiện rất tốt. Với chặng đường này, tôi nghĩ Tố My đã có đầy đủ về sự từng trải, chiều sâu trong giọng hát. Tố My đã nhiều lần bật khóc trong quá trình thu âm”, anh chia sẻ thêm.

Hai Muối là tác phẩm tâm huyết của NSƯT Vũ Thành Vinh, đánh dấu màn trở lại điện ảnh của Quyền Linh sau 20 năm. Bộ phim kể về cuộc sống của ông Hai, người đàn ông dành hết tình thương cho cô con gái. Tuy nhiên, từ khi con lên thành phố học tập, cả hai bắt đầu xảy ra những bất đồng quan điểm. Phim hiện chạm mốc doanh thu gần 40 tỉ đồng (số liệu tham khảo của Box Office Vietnam), đồng thời giành giải Phim truyện điện ảnh đầu tay xuất sắc tại Cánh diều vàng 2024.