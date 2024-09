Ca sĩ Tố My lần hiếm hoi diện bikini khoe dáng nóng bỏng

Vóc dáng chuẩn của ca sĩ Tố My khi diện bikini Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Tố My gây bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm. Nữ ca sĩ diện bikini họa tiết hoa nhiều màu sắc, kết hợp cùng kính mát thời thượng. Thiết kế giúp giọng ca Thương con chốt sang sông khoe vòng eo thon thả cùng nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 33.

Trước đó khi xuất hiện trên sân khấu biểu diễn, Tố My thường chọn áo dài, áo bà ba để phù hợp với những ca khúc bolero, dân ca. Gần đây, cô mang đến hình ảnh quý cô sang chảnh với đầm dạ hội lộng lẫy. Đây là lần hiếm hoi giọng ca 9X chia sẻ khoảnh khắc diện bikini trên trang cá nhân.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho vẻ quyến rũ của á quân Solo cùng bolero. Để có được vẻ ngoài như hiện tại, bên cạnh việc chăm chỉ tập luyện, Tố My kết hợp với ăn uống khoa học. Cô dùng nhiều trái cây, rau quả và hạn chế những món có chất béo, tinh bột…

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Tố My được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ bolero" Ảnh: FBNV

Được mệnh danh là “ngọc nữ bolero”, Tố My thừa nhận đó là niềm vui song cũng không tránh khỏi áp lực. Danh xưng này khiến nữ ca sĩ ý thức hơn trong việc giữ ngoại hình, luôn xuất hiện chỉn chu trước khán giả. “Trong mắt mọi người, tôi xuất hiện xinh đẹp nên phải dậy sớm làm mọi thứ gọn gàng mới dám đi ra ngoài. Tôi xem đó là sự tôn trọng khán giả", cô trải lòng.

So với thời điểm giành á quân Solo cùng bolero, Tố My được khen ngợi ngày càng nhuận sắc, thăng hạng trong phong cách thời trang. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận cuộc sống mình thay đổi nhiều từ cột mốc này. Cô trưởng thành hơn, được khán giả yêu mến, biết đến nhiều. Với Tố My, cuộc thi cũng là bước đệm đầu tiên cho sự nghiệp của mình sau này.

Hiện tại, ngoài bận rộn đi hát, Tố My tất bật với các dự án cá nhân để dành tặng khán giả. Cô bày tỏ mong muốn được khám phá những dòng nhạc khác bên cạnh sở trường bolero hay dân ca, chứ không muốn bản thân đóng khung, an toàn. “Tôi muốn dòng nhạc trữ tình quê hương đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là những người trẻ. Điều đó đòi hỏi tôi phải làm sao để mọi thứ trẻ trung hơn”, cô nói.