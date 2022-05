'Ngọc nữ bolero' Tố My trước khi ra mắt 6 MV mới đã kịp làm 'bà chủ'

Sau khi đoạt giải Á quân Solo cùng bolero 2015, Tố My dần chinh phục được khán giả và giữ vị trí riêng trong làng nghệ thuật. Có thể nói, danh xưng 'ngọc nữ bolero' mang lại cho Tố My ánh hào quang nhưng cũng lắm thăng trầm. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong hai năm qua mà một live show lớn của Tố My dự định tổ chức ở ba miền đất nước đã bị hoãn lại. Album Cửu Long tình của cô cũng bị chậm trễ cho đến gần cuối năm mới có thể phát hành.

Hiện tại, Tố My cho biết thời gian gần nhất sắp tới, cô sẽ cho ra mắt 6 MV trong album Cửu long tình được đầu tư vô cùng hoành tráng. Ngoài ra, dự án live acoustic của cô sẽ được thực hiện trước live show lớn, ngay chính tại không gian của Viện thẩm mỹ công nghệ cao Tomy’s Secret ở trung tâm Quận 1, TP.HCM mà cô mới chính thức khai trương vào hôm qua, để mọi người đến đây không chỉ được làm đẹp vẻ bề ngoài mà còn được thư giãn, thoải mái tinh thần.

Tố My chia sẻ: "Khó khăn là tình hình chung của mọi người sau dịch, nhưng với tư cách là một người hoạt động nghệ thuật nhiệt huyết, tôi luôn tìm cách để vừa kinh doanh sau nhiều show diễn bị hủy bỏ, để có kinh phí sản xuất thêm nhiều sản phẩm giải trí, chương trình ca nhạc phục vụ khán giả".

Tại sự kiện mà Tố My lần đầu lên chức 'bà chủ", cô có mặt từ rất sớm, tất bật đón tiếp khách mời. Cô chọn hai bộ trang phục là chiếc đầm vàng nổi bật của nhà thiết kế (NTK) Bảo Bảo, chiếc đầm trắng gợi cảm đến từ NTK Lâm Lâm. Cả hai bộ trang phục đều được các NTK thực hiện kỳ công trong 2 tháng, giúp Tố My khoe dáng trong ngày lên chức bà chủ.

Đến chúc mừng "ngọc nữ bolero" Tố My có nhiều bạn bè đồng nghiệp trong giới showbiz như diễn viên Tiến Luật, Huỳnh Phương, ca sĩ Võ Hạ Trâm, MC Hoàng Oanh, Nguyên Khang, Á hậu Hà Thu... Dù thời tiết không thuận lợi, các nghệ sĩ vẫn đội mưa đến chia vui cùng "ngọc nữ bolero".

Ngoài ra, một số nghệ sĩ dù bận lịch trình riêng không thể tới dự nhưng vẫn gửi hoa chúc mừng Tố My như ca sĩ Đông Đào, Ngô Kiến Huy, Trung tâm ca nhạc Thúy Nga...





Tố My tiết lộ cô cùng các cộng sự và những bác sĩ uy tín trong lĩnh vực làm đẹp đã mất 2 năm chuẩn bị cho dự án này bao gồm đầu tư máy móc, cơ sở hạ tầng. Điểm đặc biệt của Viện thẩm mỹ công nghệ cao Tomy’s Secret là liệu trình trẻ hóa vô cực độc quyền đến từ châu Âu. "Ngọc nữ bolero" tiết lộ phương châm làm đẹp của cô là đẹp bên ngoài, khỏe bên trong, ngoài ra còn mang đến những phương pháp hỗ trợ cải thiện những vấn đề sức khỏe hậu Covid-19 như rụng tóc, suy giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất ngủ...

Được mệnh danh là "ngọc nữ", Tố My cho biết trước nay cô rất chú trọng việc chăm sóc làn da và vóc dáng, đặc biệt là bằng những phương pháp không xâm lấn, không phẫu thuật. Chính vì thế, cô muốn mang những kiến thức và kinh nghiệm mà mình có được kết hợp với những người có chuyên môn để giúp chị em phụ nữ đẹp hơn, tươi mới hơn mỗi ngày. "Làm đẹp là niềm vui của phụ nữ. My mong những người phụ nữ xung quanh mình ai cũng thật đẹp và biết cách yêu bản thân mình", nữ ca sĩ nói.

Tố My cũng tiết lộ thêm từ nhỏ, cô đã rất thích kinh doanh. Thời gian qua, "ngọc nữ" âm thầm dành thời gian tìm tòi, học hỏi, cộng thêm nhiệt huyết trong người nên quyết định thử sức với lĩnh vực này.

Khi được hỏi có lo lắng trong lần đầu lên chức "bà chủ" không, nữ ca sĩ thừa nhận cô cũng có chút hồi hộp nhưng bù lại, rất tự tin khi có các cộng sự giỏi bên cạnh. Ngoài ra, "ngọc nữ bolero" Tố My cũng khẳng định cô sẽ không vì đam mê kinh doanh mà lơ là việc ca hát. Nữ ca sĩ vẫn sắp xếp thời gian để có thể theo đuổi cả hai công việc cùng lúc.