Ngọc Sơn lên tiếng về tin đồn công khai con trai sau thời gian giấu kín

Phong Thiên là cháu nuôi của Ngọc Sơn. Cậu bé từng giành quán quân So you think you can model

Trong dịp sinh nhật, Ngọc Sơn làm lễ khánh thành nhà từ đường tại quê nhà Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam). Đây là dự án được ông đầu tư công sức, tiền bạc để thực hiện. Trong ngày khánh thành, Ngọc Sơn rơi nước mắt khi chứng kiến công trình tâm huyết được hoàn thành vào đúng thời điểm ông bước sang tuổi mới.

Trong lễ khánh thành, nhiều sao Việt như Quách Tuấn Du, Lương Gia Huy… cũng có mặt để chúc mừng Ngọc Sơn. Đáng chú ý, nhiều bà con nhận thấy sự xuất hiện của một cậu bé điển trai, vẻ ngoài có nhiều nét tương đồng với giọng ca Đêm cuối. Chính điều đó khiến không ít khán giả tò mò, đồn đoán đây là con trai giấu kín bấy lâu nay được Ngọc Sơn đưa về ra mắt họ hàng.

Phía Ngọc Sơn cho biết cậu bé được nhiều người đồn đoán là Phong Thiên, năm nay 10 tuổi, là con của một người em thân thiết với nam ca sĩ thuở cơ hàn. Dù còn khá nhỏ song Phong Thiên đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi giành nhiều giải thưởng về người mẫu và có giọng hát tốt. Vì vậy, Ngọc Sơn quyết định nhận đỡ đầu, hỗ trợ cậu bé phát triển tài năng.

Phong Thiên thấy may mắn khi được Ngọc Sơn nâng đỡ, dạy dỗ khi làm nghệ thuật

Ngọc Sơn chia sẻ ông luôn đối xử, chăm sóc Phong Thiên như con đẻ của mình. Nam ca sĩ cũng dìu dắt, dạy bảo rất nhiều cho cậu bé 10 tuổi từ cuộc sống cho tới nghệ thuật. Trong dịp khánh thành nhà từ đường, Phong Thiên muốn trở về quê hương của Ngọc Sơn để hiểu thêm về cuộc sống cũng như thấm thía những bài học mà nam ca sĩ chỉ dạy.

Trước khi về nhà từ đường, Phong Thiên còn vinh dự khi sánh cùng danh ca Ngọc Sơn tại họp báo chương trình tìm kiếm tài năng và siêu mẫu nhí diễn ra tại Đà Nẵng. Cậu bé luôn được giọng ca Đêm cuối căn dặn phải hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, cư xử lễ nghĩa và giữ cái tâm làm nghề.

Quán quân So you think you can model bày tỏ lòng tri ân, cảm thấy may mắn khi được phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, cậu bé cũng biết ơn danh ca Ngọc Sơn khi luôn nâng đỡ, chỉ dạy nhiều điều để tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật.