Ngọc Sơn lên tiếng về việc Dương Hoàng Phúc 'quay xe' nhận Dương Ngọc Thái làm thầy

Tại buổi gặp gỡ báo chí ra mắt tác phẩm mới Tình đắng khổ qua vào ngày 6.12 tại TP.HCM, danh ca Ngọc Sơn lên tiếng về sự "quay xe" của học trò và giải thích tỉ mỉ để dư luận hiểu rằng, giữa hai "sư phụ" của ca sĩ Dương Hoàng Phúc hiện nay không có cãi vã hoặc to tiếng gì nhau về sự việc này.

Danh ca Ngọc Sơn cho rằng: “Cuộc đời tôi rất may mắn có một đại gia đình đông con nhưng cực kỳ hạnh phúc, đầm ấm, hiếu thảo và đặc biệt chưa ai làm gì khiến tôi phải bực mình hay buồn lòng cả. Cậu học trò Dương Hoàng Phúc cũng vậy. Bản thân Ngọc Sơn rất yêu thích giọng ca của Dương Ngọc Thái, mỗi khi cứ cất lên là làm bùng nổ sân khấu nên tôi luôn mong sự kết hợp của Dương Ngọc Thái và học trò Dương Hoàng Phúc trong bộ phim Tình đắng khổ qua sẽ được khán giả yêu thích".

Ca sĩ Quang Lê từng lầm tưởng tên bài hát Bông Ô Môi

Ca sĩ Dương Hoàng Phúc chia sẻ thêm: "Phúc hạnh phúc xuất hiện trong cuộc thi Thần tượng Bolero và may mắn được danh ca Ngọc Sơn nhận làm học trò. Sau đó cơ duyên ca sĩ Dương Ngọc Thái gặp Dương Hoàng Phúc, rồi vì yêu mến đạo đức của Phúc, Thái đã xin ba Ngọc Sơn cho nhận Phúc làm học trò để giúp đỡ và hỗ trợ con đường nghệ thuật. Ba Ngọc Sơn vui vẻ chấp nhận và chính danh ca Ngọc Sơn đã gieo duyên chấp nhận cho Thái được nhận Phúc làm học trò. Từ sự chấp thuận này, thầy Thái đã cùng Dương Hoàng Phúc hợp tác, ra mắt ca khúc đầu tiên của hai thầy trò là Tình đắng khổ qua của nhạc sĩ Sơn Hạ”.

Tình đắng khổ qua với sự tham gia của ca sĩ Dương Ngọc Thái, cùng với học trò Dương Hoàng Phúc và nữ diễn viên trẻ Dương Tú Vy. Bộ phim ca nhạc kể những câu chuyện về người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa, từng là đề tài ăn khách của các ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất phim, kịch nói khai thác lâu nay.





Ở tác phẩm mới này, Dương Ngọc Thái và học trò Dương Hoàng Phúc phối hợp với đạo diễn Lữ Kiến Hào và ca nhạc sĩ Sơn Hạ tạo ra món ăn tinh thần mới lạ và đậm chất hương vị truyền thống có tên dân dã: Tình đắng khổ qua, ca ngợi lòng hy sinh cao cả của người phụ nữ trước những áp bức xã hội của thời phong kiến xưa, những tội ác phải trả vay thích đáng để hướng con người đến đích thiện. Và để có những cảnh quay đẹp nhưng phải hoàn thành đúng tiến độ công chiếu, toàn bộ êkíp miệt mài làm việc và chuẩn bị tất cả mọi thứ sao cho chỉnh chu và chu đáo nhất.

Nhắc đến nhạc sĩ Sơn Hạ, ca sĩ Quang Lê cho biết, anh cũng từng hát ca khúc của Sơn Hạ đó là Bông Ô Môi rất thành công trong chương trình Paris By Night. Giọng ca Sầu tím thiệp hồng tiết lộ bất ngờ là lần đầu nhận bài hát Bông Ô Môi anh đã… chưng hửng vì tưởng rằng tên bài hát là Bóng Ô Môi. Vì người miền Trung, anh chưa từng biết loại bông này nên đến khi tác giả bài hát giải thích anh mới… té ngửa, ngộ ra ở phương Nam có loại bông Ô Môi rất đẹp. Vì vậy, lần này khi lắng nghe ca khúc Tình đắng khổ qua của nhạc sĩ Sơn Hạ, Lê rất thích vì dạt dào và đậm đà tình cảm.

Ca sĩ ngọc nữ bolero Tố My cũng chia sẻ niềm vui với đứa con tinh thần mới nhất của hai thầy trò Dương Ngọc Thái, Dương Hoàng Phúc. "Tôi cảm thấy ca khúc rất hay, nhưng nếu có thêm tình tiết làm rõ hơn về người mẹ vì sao lại cay cú cô con dâu đến mức phải dùng thủ đoạn giết cả cháu của mình, thì theo My sẽ gây tò mò hơn. Về diễn xuất Phúc diễn rất tốt, My cảm thấy rất bất ngờ với cách diễn xuất của Phúc. Những dự án sắp tới của My, My sẽ mời Phúc hợp tác và chúc bộ phim sẽ được khán giả yêu thích trong những ngày sắp tới", Tố My nhắn nhủ.

Danh ca Ngọc Sơn tiếp tục khiến khán giả bật cười khi giọng ca Tình cha tự dưng thú nhận thêm: “Cũng vì Dương Hoàng Phúc chọn Dương Ngọc Thái làm thầy và lấy họ Dương của Dương Ngọc Thái thay cho họ Nguyễn của Phúc đã làm tôi phải lên tới chức ông. Tuy nhiên, tôi rất vui vì tình đại gia đình của 3 chúng tôi vẫn tốt đẹp và hy vọng sẽ có dịp hợp tác sau khi Tình đắng khổ qua phủ sóng trên các nền tảng số".