Ngọc Trinh có được thay đổi biện pháp tạm giam?

Vừa qua, hàng loạt tài khoản mạng xã hội của người mẫu Ngọc Trinh gồm Fanpage (5,9 triệu lượt theo dõi), Facebook (3,1 triệu lượt theo dõi) và Instagram (5,7 triệu lượt theo dõi) bất ngờ hoạt động trở lại. Trong khi đó, tài khoản TikTok với hơn 6,8 triệu lượt theo dõi của người mẫu quê Trà Vinh vẫn tắt tính năng bình luận.

Đáng chú ý, trên Fanpage của Ngọc Trinh, đoạn clip cô lái mô tô gây tranh cãi trước đó không còn. Phía người mẫu Ngọc Trinh chỉ giữ lại đoạn video cô gặp sự cố té ngã khi lái xe.

Hình ảnh Ngọc Trinh chưa có bằng A2 nhưng lái mô tô với các động tác nguy hiểm CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, sau gần một ngày các tài khoản này "sáng đèn”, thì các tài khoản liên quan đến Ngọc Trinh tiếp tục bị khóa, không thể truy cập được.

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội lại xuất hiện clip Ngọc Trinh vui vẻ tham dự buổi tiệc sinh nhật do nội bộ công ty tổ chức. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận cho rằng Ngọc Trinh đã được trả tự do sau hơn 1 tháng bị tạm giam.

Song, ngày 3.12, nguồn tin của PV Thanh Niên khẳng định, Ngọc Trinh vẫn đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giam để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê Trà Vinh) về tội "gây rối trật tự công cộng"; Trần Xuân Đông (người dạy Ngọc Trinh lái mô tô) về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "gây rối trật tự công cộng".

Người mẫu Ngọc Trinh khi nghe đọc lệnh khởi tố, bị tạm giam 3 tháng tại cơ quan công an CACC

Theo điều tra ban đầu, Công an TP.HCM cho biết, Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay để xe tự chạy…, lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn P.Thủ Thiêm và P.Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức, TP.HCM); gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Xét thấy hành vi trên gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND P.Thủ Thiêm và P.Tăng Nhơn Phú B đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, theo Công an TP.HCM, Ngọc Trinh đã cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.