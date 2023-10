Ngọc Trinh đăng clip lái mô tô biển số 'đút gầm' trên cầu Ba Son: CSGT TP.HCM vào cuộc

Như Thanh Niên đã thông tin, Ngọc Trinh đăng clip thả 2 tay, đứng trên xe mô tô phân khối lớn và quỳ trên yên xe, gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua. Đây là khu vực đường nội bộ chưa được bàn giao, nhưng theo xác minh, CSGT – TT TP.Thủ Đức đang phối hợp với Công an P.Thủ Thiêm mời Ngọc Trinh đến làm việc.



Không chỉ trên Facebook, TikTok mà cả Instagram Ngọc Trinh có tick xanh, ngày 27.9 có xuất hiện clip khác cũng ở khu Thủ Thiêm ghi lại cảnh cô gái mặc quần ôm, áo màu xanh, đội mũ bảo hiểm full-face thả 2 tay đứng trên xe mô tô.

Clip: Ngọc Trinh đăng clip chạy mô tô biển số "đút gầm" trên cầu Ba Son

5 ngày trước, trên kênh này, Ngọc Trinh đăng clip thả 2 tay khi lái xe mô tô. Cô gái không ngần ngại chỉ tay vào ống kính, tạo dáng cho đoạn clip.

Trước đó, ngày 23.9, nữ người mẫu đăng tải clip một cô gái lái chiếc mô tô phân khối lớn, có biển số "đút gầm" lưu thông trên cầu Ba Son, hướng từ TP.Thủ Đức về Q.1. Qua quan sát, cô gái lái chiếc mô tô màu đỏ, mang biển số 59AA-001.51.

Theo tìm hiểu của PV, đoạn cầu Ba Son hướng từ TP.Thủ Đức về Q.1 có một nửa cầu do Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức phụ trách, một nửa do Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) phụ trách. Biển số xe trong clip là của T.T.N.T.

Hình ảnh Ngọc Trinh đăng tải trên Instagram Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong clip khác quay tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngọc Trinh nói "khi nào tui có bằng lái xong tui tự phóng ra đây luôn nha". Người mẫu Ngọc Trinh đang có gần 7 triệu lượt người theo dõi trên TikTok, nhưng liên tục đăng các clip có hành vi nguy hiểm lên kênh của mình.

Hành vi điều khiển xe lái biển số "đút gầm" là vi phạm luật Giao thông đường bộ, CSGT TP.HCM từng nhiều lần thực hiện xử phạt xe mô tô phân khối lớn gắn biển số không đúng quy định tương tự.

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Đội CSGT Bến Thành đang phối hợp công an phường để xác minh, mời chủ xe lên làm việc. Với clip này, CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức cũng sẽ tiếp tục mời người liên quan đến để xác minh, xử lý vi phạm.



Luật sư nói gì?

Luật sư (LS) Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát cho biết, với clip Ngọc Trinh đăng thả 2 tay khi lái mô tô ở đường nội bộ thì CSGT không xử phạt theo luật Giao thông đường bộ được vì không có cơ sở.

Tuy nhiên, về clip này, Đội CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức đang phối hợp Công an P.Thủ Thiêm mời người liên quan đến làm việc.

Còn với clip cô gái chạy xe mô tô biển số "đút gầm" trên cầu Ba Son, LS Lê Trung Phát cho rằng, CSGT có thể mời chủ xe đến phối hợp xác minh xem ai là người lái xe đó, người này có bằng lái hay chưa và có thể phạt thêm chủ xe vì gắn biển số không đúng quy định.

Mạng xã hội của Ngọc Trinh liên tục đăng các clip thả 2 tay khi lái mô tô Chụp màn hình

"Đây là hành vi cổ xúy cho người khác làm theo, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của chính bản thân họ và những người xung quanh. Hành vi này không an toàn, chỉ có những chuyên gia được đào tạo mới thực hiện và nó phải được thực hiện trong không gian cho phép chứ không phải ngoài đường", LS Phát nói.

Cũng theo LS, cơ quan chức năng có thể xem xét hành vi đăng các clip này lên mạng internet của Ngọc Trinh là có phù hợp hay không. Từ đó, cơ quan chức năng có thêm các căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.