Ngọc Trinh diện gợi cảm đến mừng Quỳnh Thy, Quốc Trường tái xuất

Hải Duy
12/05/2026 09:22 GMT+7

Nhiều sao Việt như Lê Phương, Ngọc Trinh, Diệp Bảo Ngọc, Dương Cẩm Lynh... dành thời gian đến chúc mừng Quỳnh Thy, Quốc Trường tái xuất điện ảnh.

Tối 11.5, buổi ra mắt phim điện ảnh Một thời ta đã yêu diễn ra tại TP.HCM. Ngoài dàn diễn viên chính của dự án gồm: NSND Lê Khanh, NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, Quỳnh Thy, Quốc Trường, Quốc Huy..., thảm đỏ còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Lê Phương, Ngọc Trinh, Diệp Bảo Ngọc, Dương Cẩm Lynh, Kiều Trinh, Thanh Thúy...

Dàn diễn viên Một thời ta đã yêu tại sự kiện ra mắt

Ảnh: H.T

Thuộc thể loại tình cảm – tâm lý – tuổi mới lớn, Một thời ta đã yêu xoay quanh câu chuyện của bộ ba nhân vật Bảo (Phát Đạt - Bảo lúc trẻ; Quốc Huy - Bảo trưởng thành), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường) giữa bối cảnh thành phố biển những năm 2000. Phim mở đầu bằng những rung động đầu đời của Bảo ở tuổi 18 dành cho Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành và quyến rũ. Theo thời gian, mối quan hệ giữa ba nhân vật dần kéo theo những cảm xúc mãnh liệt, các lựa chọn sai lầm và để lại ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Bảo khi trưởng thành.

Không chỉ mang màu sắc hoài niệm, thơ mộng của tình yêu tuổi trẻ, tác phẩm còn khai thác nhiều khía cạnh gia đình và những tổn thương vô hình trong mỗi con người. Những mâu thuẫn giữa kỳ vọng của cha mẹ và lựa chọn cá nhân, cảm giác tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói hay những mất mát đến quá muộn được lồng ghép để tạo nên nhiều lớp cảm xúc cho bộ phim.

Tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa gửi lời cảm ơn đến dàn diễn viên, ê kíp cùng khán giả đã đồng hành với dự án. Anh chia sẻ: "Khi xem phim với đông đảo khán giả, tôi mới thực sự cảm nhận được những phản ứng chân thực từ người xem. Có những phản hồi khiến tôi bất ngờ nhưng cũng nhờ vậy mà tôi hiểu hơn về khán giả Việt và có thêm cơ sở cho những dự án tiếp theo".

Một thời ta đã yêu là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa

Ảnh: H.T

Trong khi đó, Quỳnh Thy cho biết cô dành nhiều thời gian và tâm huyết cho dự án lần này. Sau thời gian dài vắng bóng khỏi showbiz Việt, nữ diễn viên xem Một thời ta đã yêu là cơ hội để trở lại nghệ thuật, đồng thời học hỏi thêm từ các nghệ sĩ tiền bối.

Chia sẻ về cảm nhận sau buổi chiếu đầu tiên, NSƯT Thành Lộc cho rằng những người trong ê kíp khó có thể tự đánh giá phần thể hiện của chính mình. Nam nghệ sĩ nói anh muốn dành những nhận xét khách quan nhất cho khán giả. Cũng tại buổi ra mắt, NSND Kim Xuân không giấu được sự xúc động khi theo dõi phản ứng của người xem. Nữ nghệ sĩ tâm sự, bà tin mỗi thành viên trong đoàn phim đều là một "mảnh ghép màu sắc" để hoàn thiện bức tranh tổng thể mà đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa xây dựng.

Đảm nhận vai Toàn – người đàn ông giàu có, xứng đôi với nhân vật Quỳnh, Quốc Trường cho biết anh có nhiều điểm tương đồng với nhân vật trong phim. Nam diễn viên chia sẻ bản thân là người yêu hết mình và thích sự mạo hiểm, đồng thời luôn mong muốn được tham gia một dự án mang màu sắc hoài niệm với bối cảnh thập niên 2000.

Dàn sao hội ngộ mừng Quỳnh Thy, Quốc Trường tái xuất

Xuất hiện tại sự kiện, Ngọc Trinh thu hút với thiết kế váy đen xuyên thấu, tôn vẻ gợi cảm khi đến chúc mừng Quỳnh Thy và Quốc Trường tái xuất màn ảnh rộng. Thời gian gần đây, mối quan hệ thân thiết giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai liên tục đồng hành trong các dự án và sự kiện. Sự ăn ý cùng ngoại hình nổi bật của cặp đôi khiến không ít khán giả thích thú “đẩy thuyền”

Ảnh: H.T

Lê Phương xuất hiện với trang phục đơn giản đến chúc mừng Quốc Trường ra mắt dự án mới. Được biết, cả hai có tình bạn thân thiết kéo dài nhiều năm. Thời gian qua, bên cạnh cuộc sống hôn nhân viên mãn, Lê Phương còn ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với loạt vai diễn gây "sốt" như: Thanh Mai trong Bóng ma hạnh phúc hay Phương Khánh của Vì mẹ anh phán chia tay

Ảnh: H.T

Diệp Bảo Ngọc và Dương Cẩm Lynh cùng "đọ sắc" tại sự kiện. Hai mỹ nhân màn ảnh Việt khiến nhiều khán giả xuýt xoa bởi vẻ ngoài ngày càng nhuận sắc, thần thái tự tin cùng gu thời trang nổi bật trên thảm đỏ

Ảnh: H.T

Thanh Thúy xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện với vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung. Thời gian qua, cô gây chú ý khi liên tục có mặt tại các cụm rạp để kêu gọi khán giả ủng hộ Trùm sò do chồng là Đức Thịnh thực hiện

Ảnh: H.T

Diễn viên Kiều Trinh

Ảnh: H.T

Nam vương Minh Khắc

Ảnh: H.T

Hoa hậu Nguyễn Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Ảnh: H.T

Diễn viên Võ Minh Khải

Ảnh: H.T

Diễn viên Hoàng Mập dành thời gian đến chúc mừng Quốc Trường

Ảnh: H.T

MC Thanh Thanh Huyền

Ảnh: H.T

Diễn viên Quốc Huy

Ảnh: H.T

NSND Kim Xuân và NSƯT Thành Lộc

Ảnh: H.T

Từ trái qua: Diễn viên Quốc Huy, NSƯT Thành Lộc, NSND Lê Khanh, diễn viên Quỳnh Thy, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa

Ảnh: H.T


Phim kinh dị có Ngọc Trinh ra sao ở phòng vé?

Tính đến hiện tại, 'Thẩm mỹ viện âm phủ' có sự góp mặt của Ngọc Trinh thu hơn 10 tỉ đồng, xếp thứ 4 tại phòng vé trong 3 ngày cuối tuần.

