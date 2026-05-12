Ngọc Trinh diện gợi cảm đến mừng Quỳnh Thy, Quốc Trường tái xuất

Tối 11.5, buổi ra mắt phim điện ảnh Một thời ta đã yêu diễn ra tại TP.HCM. Ngoài dàn diễn viên chính của dự án gồm: NSND Lê Khanh, NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, Quỳnh Thy, Quốc Trường, Quốc Huy..., thảm đỏ còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Lê Phương, Ngọc Trinh, Diệp Bảo Ngọc, Dương Cẩm Lynh, Kiều Trinh, Thanh Thúy...
Thuộc thể loại tình cảm – tâm lý – tuổi mới lớn, Một thời ta đã yêu xoay quanh câu chuyện của bộ ba nhân vật Bảo (Phát Đạt - Bảo lúc trẻ; Quốc Huy - Bảo trưởng thành), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường) giữa bối cảnh thành phố biển những năm 2000. Phim mở đầu bằng những rung động đầu đời của Bảo ở tuổi 18 dành cho Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành và quyến rũ. Theo thời gian, mối quan hệ giữa ba nhân vật dần kéo theo những cảm xúc mãnh liệt, các lựa chọn sai lầm và để lại ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Bảo khi trưởng thành.
Không chỉ mang màu sắc hoài niệm, thơ mộng của tình yêu tuổi trẻ, tác phẩm còn khai thác nhiều khía cạnh gia đình và những tổn thương vô hình trong mỗi con người. Những mâu thuẫn giữa kỳ vọng của cha mẹ và lựa chọn cá nhân, cảm giác tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói hay những mất mát đến quá muộn được lồng ghép để tạo nên nhiều lớp cảm xúc cho bộ phim.
Tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa gửi lời cảm ơn đến dàn diễn viên, ê kíp cùng khán giả đã đồng hành với dự án. Anh chia sẻ: "Khi xem phim với đông đảo khán giả, tôi mới thực sự cảm nhận được những phản ứng chân thực từ người xem. Có những phản hồi khiến tôi bất ngờ nhưng cũng nhờ vậy mà tôi hiểu hơn về khán giả Việt và có thêm cơ sở cho những dự án tiếp theo".
Trong khi đó, Quỳnh Thy cho biết cô dành nhiều thời gian và tâm huyết cho dự án lần này. Sau thời gian dài vắng bóng khỏi showbiz Việt, nữ diễn viên xem Một thời ta đã yêu là cơ hội để trở lại nghệ thuật, đồng thời học hỏi thêm từ các nghệ sĩ tiền bối.
Chia sẻ về cảm nhận sau buổi chiếu đầu tiên, NSƯT Thành Lộc cho rằng những người trong ê kíp khó có thể tự đánh giá phần thể hiện của chính mình. Nam nghệ sĩ nói anh muốn dành những nhận xét khách quan nhất cho khán giả. Cũng tại buổi ra mắt, NSND Kim Xuân không giấu được sự xúc động khi theo dõi phản ứng của người xem. Nữ nghệ sĩ tâm sự, bà tin mỗi thành viên trong đoàn phim đều là một "mảnh ghép màu sắc" để hoàn thiện bức tranh tổng thể mà đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa xây dựng.
Đảm nhận vai Toàn – người đàn ông giàu có, xứng đôi với nhân vật Quỳnh, Quốc Trường cho biết anh có nhiều điểm tương đồng với nhân vật trong phim. Nam diễn viên chia sẻ bản thân là người yêu hết mình và thích sự mạo hiểm, đồng thời luôn mong muốn được tham gia một dự án mang màu sắc hoài niệm với bối cảnh thập niên 2000.
