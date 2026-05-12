Ngọc Trinh diện gợi cảm đến mừng Quỳnh Thy, Quốc Trường tái xuất

Tối 11.5, buổi ra mắt phim điện ảnh Một thời ta đã yêu diễn ra tại TP.HCM. Ngoài dàn diễn viên chính của dự án gồm: NSND Lê Khanh, NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, Quỳnh Thy, Quốc Trường, Quốc Huy..., thảm đỏ còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Lê Phương, Ngọc Trinh, Diệp Bảo Ngọc, Dương Cẩm Lynh, Kiều Trinh, Thanh Thúy...

Thuộc thể loại tình cảm – tâm lý – tuổi mới lớn, Một thời ta đã yêu xoay quanh câu chuyện của bộ ba nhân vật Bảo (Phát Đạt - Bảo lúc trẻ; Quốc Huy - Bảo trưởng thành), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường) giữa bối cảnh thành phố biển những năm 2000. Phim mở đầu bằng những rung động đầu đời của Bảo ở tuổi 18 dành cho Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành và quyến rũ. Theo thời gian, mối quan hệ giữa ba nhân vật dần kéo theo những cảm xúc mãnh liệt, các lựa chọn sai lầm và để lại ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Bảo khi trưởng thành.

Không chỉ mang màu sắc hoài niệm, thơ mộng của tình yêu tuổi trẻ, tác phẩm còn khai thác nhiều khía cạnh gia đình và những tổn thương vô hình trong mỗi con người. Những mâu thuẫn giữa kỳ vọng của cha mẹ và lựa chọn cá nhân, cảm giác tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói hay những mất mát đến quá muộn được lồng ghép để tạo nên nhiều lớp cảm xúc cho bộ phim.