Phim kinh dị có Ngọc Trinh ra sao ở phòng vé?

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, sau hơn 2 ngày ra mắt, phim điện ảnh Thẩm mỹ viện âm phủ đã thu về hơn 10 tỉ đồng. Tác phẩm kinh dị có sự góp mặt của người mẫu Ngọc Trinh xếp thứ 4 doanh thu phòng vé trong tuần với hơn 6,1 tỉ đồng, tương đương hơn 71.000 vé bán ra, chiếm 12,4% tổng doanh thu (49,9 tỉ đồng).

Thẩm mỹ viện âm phủ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng với dòng phim kinh dị sau Ma Da từng đạt được thành công 2 năm trước. Đứng ở vị trí thứ tư bảng xếp hạng, dự án này đang bị kẹp giữa hai bộ phim Hollywood.

Theo ghi nhận trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tác phẩm có sự góp mặt của người mẫu Ngọc Trinh. Dù mới ra rạp song Thẩm mỹ viện âm phủ chưa thể vượt qua được Heo năm móng và Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng - 2 tác phẩm kinh dị đã ra rạp từ trước đó khá lâu.

Màn tái xuất của Ngọc Trinh

Trở lại màn ảnh rộng sau thành công của Chị dâu, Ngọc Trinh vào vai Thanh - một bác sĩ ngoại khoa vì muốn cứu người yêu mà chấp nhận bước vào một bệnh viện thẩm mỹ hẻo lánh. Nơi đây, vẻ đẹp dần trở thành cánh cửa dẫn tới những vùng tối của cõi âm. Đây là lần đầu Ngọc Trinh thử sức ở dòng phim kinh dị, trong khi vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Do đó, người đẹp 8X thừa nhận đây là nhân vật khiến bản thân áp lực nhất từ trước đến nay.

Ngọc Trinh chia sẻ ở những phim trước, mọi người chỉ nhìn thấy cô xinh đẹp, gợi cảm. Song ở dự án này, người đẹp chủ yếu tập trung vào cảm xúc để chinh phục khán giả. Sao nữ 8X chia sẻ: “Khi mọi người nhớ mình qua hình ảnh xinh đẹp thì đó là một điều hay chứ không có gì là áp lực. Nhưng khi đến với diễn viên, để một khán giả ghi nhận và ở lại rạp xem mình thì đó phải là cảm xúc. Cái đẹp chỉ là dấu ấn để người ta nhớ đến mình ở thời điểm đầu thôi. Nên tôi mong muốn được thử sức và tốt hơn ở những dự án khác nhau”.

Tại phòng vé Việt, Heo năm móng dẫn đầu doanh thu 3 ngày cuối tuần với hơn 10 tỉ đồng. Con số này giúp nâng tổng doanh thu của tác phẩm lên 113,1 tỉ đồng. Theo nhận định của Box Office Vietnam, phim kinh dị này đã vượt qua 2 tác phẩm trước đó trong series là Quỷ cẩu và Linh miêu. Đơn vị này cho rằng nhà sản xuất Võ Thanh Hòa sẽ tiếp tục mạnh tay khai thác series này với những dự án được công bố như Thần trùng, Chuột ngũ sắc…

“Khi thực hiện phim điện ảnh này, tôi chú trọng vào việc khai thác những nỗi sợ từ lòng tin — thứ vốn đã bám rễ sâu trong đời sống người Việt. Tôi muốn khán giả cảm nhận được sự gần gũi nhưng lại đáng sợ qua từng bối cảnh cho đến những hủ tục còn sót lại”, đạo diễn Heo năm móng chia sẻ.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng dù giảm sức hút nhưng vẫn có phong độ ổn định tại phòng vé. Trong 3 ngày cuối tuần qua, phim thu về hơn 7,5 tỉ đồng, giúp nâng tổng doanh thu lên 192,5 tỉ. Nhiều khán giả cho rằng với đà này, khả năng cao phim có Kiều Minh Tuấn sẽ chạm mốc 200 tỉ đồng.

Trong khi đó, Mortal Kombat 2 và Yêu nữ thích hàng hiệu 2 ghi tên mình vào top 5, tuy nhiên doanh số cuối tuần đều ở mức thấp, mặc dù có độ nhận diện cực kỳ cao với khán giả Việt Nam.