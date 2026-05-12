Ngọc Trinh - Lê Xuân Tiền hôn tình tứ, song ca thì trật nhịp

Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền mang đến không khí sôi động trong buổi giao lưu cùng dàn diễn viên Thẩm mỹ viện âm phủ khi liên tục đấu tố. Không chỉ tái hiện cảnh hôn đầy tình tứ trong phim với Xuân Tiền, Ngọc Trinh còn hé lộ kỷ niệm hậu trường đáng nhớ về phân đoạn hôn dưới mưa tưởng chừng rất lãng mạn. Nữ diễn viên kể rằng vừa nghe đạo diễn hô cắt, cả hai lập tức buông nhau ra vì “mùi nước mưa quá ghê”. Trước chia sẻ này, Xuân Lan nhanh chóng lên tiếng đính chính, tiết lộ nguyên nhân đến từ bối cảnh quay đặc biệt khiến ê-kíp lẫn diễn viên đều nhớ mãi.

Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền thực hiện cảnh hôn tình tứ trong phần thách, khiến trường quay liên tục bùng nổ vì màn tung hứng đầy cảm xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chưa dừng lại ở đó, Lê Xuân Tiền đưa Ngọc Trinh vào thế khó khi thử thách cô vừa thụt dầu vừa thực hiện động tác squat một chân trên giày cao gót. "Nữ hoàng nội y" khiến mọi người bất ngờ khi hoàn thành thử thách khó nhằn do bạn diễn đề ra.

Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền còn khiến khán giả thích thú với màn song ca đầy ngẫu hứng. Thế nhưng trong lúc đang phối hợp ăn ý, một người bất ngờ hát trật nhịp khiến cả trường quay bật cười. Sự tung hứng tự nhiên của Ngọc Trinh - Lê Xuân Tiền góp phần giúp buổi giao lưu của đoàn phim Thẩm mỹ viện âm phủ trở nên gần gũi, sôi động hơn bao giờ hết.

Thẩm mỹ viện âm phủ xoay quanh nhân vật bác sĩ Thanh (Ngọc Trinh thủ vai). Đang có sự nghiệp đáng mơ ước, cô rơi vào biến cố khi bạn trai bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng. Để có tiền điều trị cho người yêu, nhân vật Ngọc Trinh đồng ý tiếp nhận một ca phẫu thuật khó theo lời mời của bà Xuân (Xuân Lan). Kể từ khi đến nơi làm việc mới tại Đà Lạt, nữ chính liên tục gặp hiện tượng kỳ bí khiến cô hoảng sợ. Cao trào được đẩy lên khi cô phát hiện sự thật kinh hoàng mà bà Xuân đã che giấu suốt nhiều năm. Không dừng lại ở yếu tố rùng rợn với bầu không khí ma mị, bộ phim còn khéo léo cài cắm thông điệp về lòng tham và sự ích kỷ của con người. Bên cạnh đó, những nhân vật của Lê Xuân Tiền, Vũ Phương Linh và Khazsak cũng là những nút thắt quan trọng đẩy mâu thuẫn của Ngọc Trinh và Xuân Lan trong phim lên đỉnh điểm.

