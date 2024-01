Ngày 6.1.2024, Công an TP.HCM thông tin về vụ án "gây rối trật tự công cộng và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" do bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê Trà Vinh) và bị can Trần Xuân Đông (là người dạy người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô) thực hiện.

Ngọc Trinh tiều tụy trong hình ảnh mới nhất: Bị đề nghị truy tố

Trước đó, ngày 19.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với người mẫu Ngọc Trinh để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng"; bắt tạm giam Trần Xuân Đông để điều tra về hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "gây rối trật tự công cộng".

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, 1 flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can; nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án.

Hình ảnh mới nhất của bị can Trần Thị Ngọc Trinh CACC

Kết thúc điều tra, ngày 6.1.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự; đề nghị truy tố Trần Xuân Đông về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự và tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 bộ luật Hình sự.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, bị can Trần Thị Ngọc Trinh và bị can Trần Xuân Đông cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.