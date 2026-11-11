Ngọc Xuân 'lột xác' với tóc tém, không muốn mãi là 'nàng thơ'

Trong phim điện ảnh Bò sữa bay, Ngọc Xuân đảm nhận vai Linh San, con gái giám đốc một nông trường bò sữa tại Mộc Châu những năm 1990. Sau thời gian du học Cuba, San trở về quê nhà với vai trò một nhà khoa học trẻ. Nhân vật có mối gắn bó đặc biệt với Bông, cô bò sữa đã lớn lên cùng mình từ thuở nhỏ.

Để phù hợp với nhân vật, Ngọc Xuân chủ động đề xuất cắt mái tóc dài thành kiểu tóc tém cá tính. Sự thay đổi này cũng đánh dấu một diện mạo khác với hình ảnh trong trẻo, dịu dàng mà cô từng thể hiện trên màn ảnh. Bên cạnh đó, nữ diễn viên trao đổi với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt để tìm cách xây dựng Linh San vừa có nền tảng khoa học, vừa mang nét tinh nghịch và tình cảm trong đời sống thường ngày.

Khi tìm hiểu nhân vật, nữ diễn viên dành nhiều sự chú ý cho mối quan hệ giữa Linh San và Bông. Do mất mẹ từ nhỏ và lớn lên cùng cô bò, San không xem Bông đơn thuần là một con vật mà còn là người bạn thân thiết, có thể chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Từ hình dung này, Ngọc Xuân chủ động đề xuất bổ sung một số tương tác đời thường giữa hai nhân vật. Để làm quen với bạn diễn đặc biệt, Ngọc Xuân trực tiếp thực hành các công việc như vắt sữa, trộn thức ăn, tắm và hốt phân bò. Qua đó, nữ diễn viên có thêm hiểu biết về tập tính, nhịp sinh hoạt của loài vật.

Ngọc Xuân thay đổi diện mạo với mái tóc tém trong phim mới Ảnh: NVCC

Ngọc Xuân cho biết những trải nghiệm này khiến cô nhớ lại quá trình chuẩn bị cho vai Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình, khi từng học nấu cám lợn, tắm heo để phục vụ vai diễn.

"Nhờ hai bộ phim mà tôi như có thêm cả "nghề tay trái". Tôi thấy rất vui vì mỗi vai diễn lại cho mình cơ hội thử sức với những điều mới mẻ. Có những công việc nghe qua tưởng chừng rất lạ lẫm, nhưng khi bắt tay vào làm, tôi lại khám phá được nhiều điều thú vị. Và chính những trải nghiệm như vậy giúp tôi hiểu nhân vật hơn, có thêm chất liệu để đưa vào vai diễn của mình", Ngọc Xuân bộc bạch.

Ngọc Xuân không muốn đóng khung trong hình tượng nàng thơ

Ngọc Xuân sinh năm 1999, cô từng du học ngành Truyền thông tại Úc trước khi trở về Việt Nam theo đuổi diễn xuất. Sau khi theo học kịch nói tại Sân khấu kịch Hồng Vân, cô góp mặt trong phim truyền hình Giấc mơ của mẹ (2022) và MV Vì sao sáng của ca sĩ Lam Trường.

Năm 2024, Ngọc Xuân được chú ý khi đảm nhận vai Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Vai diễn mang về cho cô giải Diễn viên trẻ triển vọng tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF 2024) cùng một số giải thưởng và đề cử khác.

Ngọc Xuân muốn thử sức với nhiều dạng vai thay vì đóng khung hình tượng Ảnh: NVCC

Sau bộ phim, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn và Tử chiến trên không. Ở những dự án tiếp theo, cô có thêm cơ hội thử sức với các dạng nhân vật và yêu cầu diễn xuất khác nhau. Mới đây, Ngọc Xuân chia sẻ tham gia dự án điện ảnh Vùng trời lửa của đạo diễn Lê Thanh Sơn, khai thác đề tài không quân Việt Nam.

Nhìn lại hành trình diễn xuất, Ngọc Xuân cho biết cô trân trọng những tình cảm và sự ghi nhận của khán giả, nhưng không muốn tự giới hạn mình trong hình tượng nàng thơ.

"Tôi nghĩ rằng hành trình điện ảnh của mình vẫn còn rất nhiều điều bản thân muốn được khám phá và chinh phục. Vì thế, tôi mong có cơ hội thử sức với những nhân vật có tính cách, số phận và màu sắc khác nhau, để mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều mang đến một trải nghiệm mới cho khán giả", nữ diễn viên bày tỏ.