Ngôi chùa 350 tuổi ở Bắc Giang trước ngày cung nghinh xá lợi Phật

Thông tin từ chùa Phúc Sơn (xã Cao Xá, H.Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, theo dự kiến ban đầu, từ 17 giờ ngày 22.5 - 22 giờ ngày 24.5, xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại chùa. Tuy nhiên, do phật tử và nhân dân đang chiêm bái quá đông tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) nên không thể cung rước xá lợi Phật về chùa theo lịch trình.

Toàn cảnh bảo tháp 13 tầng tại chùa Phúc Sơn trước ngày cung rước xá lợi Phật ẢNH: A.H

Để công tác chuẩn bị cung rước xá lợi Phật về chùa Phúc Sơn được trang nghiêm, thời gian chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Phúc Sơn sẽ diễn ra từ 12 giờ ngày 23.5.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã lên phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Người dân được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn để việc cung rước, chiêm bái xá lợi Phật diễn ra trang nghiêm, văn minh.

Sau thời gian tôn trí tại chùa Phúc Sơn, xá lợi Phật sẽ tiếp tục hành trình đến các điểm tâm linh như Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Chuông (Hưng Yên) và chùa Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Chùa Phúc Sơn tọa lạc trên núi Phượng Hoàng. Điểm nhấn của ngôi chùa là công trình bảo tháp cao 13 tầng, bên trong có phật ngọc quý hiếm.

Đây là tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông độc đáo nhất Việt Nam. Tượng được tạo tác từ khối đá ngọc bích có nguồn gốc ở dãy núi Cassiar (Canada) được rước về ngự tại tháp chùa Phúc Sơn.

Nơi thờ tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông tại bảo tháp ẢNH: A.H

Theo một số tài liệu ghi chép, chùa Phúc Sơn được xây dựng vào năm 1680 - thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVI). Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chùa là nơi bàn thảo kế hoạch du kích, làm trạm xá, nơi trú ẩn tạm thời của quân và dân ta.

Trải qua năm tháng chiến tranh, thăng trầm của thời gian, mặc dù đã xuống cấp và phải tu bổ, tôn tạo nhiều lần nhưng ngôi chùa vẫn giữ được nhiều hiện vật, tư liệu, sử liệu Phật giáo có giá trị lịch sử, văn hóa.

Năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo chùa Phúc Sơn gồm các hạng mục: tam quan, tam bảo, nhà tổ, nhà khách, nhà tăng, nhà giảng đường, tháp Phật, nhà tứ ân... cùng nhiều công trình phụ trợ khác.

Toàn bộ công trình được kết cấu bằng các khung vì kèo gỗ lim đục, chạm tinh xảo…

Chùa Phúc Sơn tọa lạc trên núi Phượng Hoàng, xây dựng vào năm 1680 ẢNH: A.H

Khu vực cổng chùa được trang trí trước lễ cung rước xá lợi Phật ẢNH: A.H

Mỗi ngày, chùa Phúc Sơn nấu 300.000 suất ăn chay phát miễn phí phục vụ người dân và phật tử chiêm bái xá lợi Phật. Bên cạnh đó, ban tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể về số lượng suất ăn cần chuẩn bị mỗi ngày để đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, các loại rau củ quả, thực phẩm chay đều được lựa chọn kỹ càng từ những nhà cung cấp uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. ẢNH: A.H

Hình ảnh kiến trúc chùa Phúc Sơn về đêm ẢNH: CHÙA PHÚC SƠN