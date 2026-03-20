Ngôi chùa bằng gỗ, đá sát biển Ba Động: Kiến trúc khiến nhiều người ngỡ ngàng

Nam Long
20/03/2026 05:30 GMT+7

Ngôi chùa sát biển Ba Động (Trà Vinh) được xây hoàn toàn bằng gỗ, đá, nằm giữa rừng phi lao và hướng ra biển.

Nằm giữa rừng phi lao và hướng ra biển, ngôi chùa sát biển Ba Động (Trà Vinh) được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và đá, tạo nên không gian yên tĩnh hiếm thấy. Đó là thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh tọa lạc tại ấp Khoán Tiều, phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (gần Khu du lịch biển Ba Động). 

Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh nằm giữa rừng phi lao và cạnh biển Ba Động

Cổng tam quan hướng ra biển Ba Động đón ánh bình minh mỗi ngày

Bản đồ Việt Nam nằm giữa sân khu chánh điện

Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại đức Thích Phước Nguyên, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh cho biết, nơi này được chính thức khánh thành vào tháng 1.2016, với tổng diện tích là gần 10 ha. Chùa được xây dựng từ đá Thanh Hóa và 800 m3 gỗ nhập khẩu, tổng kinh phí xây dựng hơn 124 tỉ đồng do Quỹ thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ.

Khu chánh điện

Tượng Tây Thiên Vương và tháp chuông bên trái

Tượng Bắc Thiên Vương và tháp chuông bên phải

Theo đại đức Thích Phước Nguyên, thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử (do vua Trần Nhân Tông sáng lập). Thiền viện được xây dựng theo kiến trúc chùa Việt thời Lý - Trần. Ngôi chùa mang đậm nét Phật giáo rực rỡ, thanh thoát, hài hòa với thiên nhiên với mái cong hình cánh chim bay, sử dụng cột gỗ, đá và gạch nung trang trí tinh xảo. Mái chùa cong vút như cánh chim giang đang bay, ngói xếp như vảy cá...

Tượng Phật Thích Ca ở chánh điện

Phật tử và du khách thập phương đến chiêm bái phật

"Chùa có kết cấu, chánh điện có 44 cột gỗ và 38 cột đá; hành lang 32 cột gỗ; nhà tổ 36 cột gỗ; lầu chuông, trống mỗi cái 4 cột gỗ và 12 cột đá; nhà Trụ trì: 16 cột gỗ. Tổng cộng có 198 cột (136 cột gỗ và 62 cột đá), vách, kèo và cột được làm hoàn toàn bằng gỗ, tổng cộng hơn 800 m3 . Bản vẽ do Viện bảo tồn di tích Hà Nội thực hiện", đại đức Thích Phước Nguyên nói.

Cổng tam quan của thiền viện đối diện với biển Ba Động, đón ánh bình minh mỗi ngày. Bước vào sân chính thiền viện, hình ảnh bản đồ Việt Nam và các quần đảo, đảo được xây dựng công phu và được trồng hoa cúc xuyến chi.

Chị Trần Mỹ Chi (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng gia đình tham quan biển Ba Động và viếng thiền Viện Trúc Lâm chia sẻ: "Bước vào không gian chùa, tôi choáng ngợp bởi kiến trúc độc đáo, khác hẳn với cảnh quan bên ngoài. Không gian yên tĩnh, thoải mái làm mình cũng thoải mái theo.

Phần mái được lợp ngói đỏ và các chi tiết được chạm khắc tinh xảo

Hoa văn họa tiết được chạm khắc tinh xảo và được sơn son, thiếp vàng

Cửa võng được chạm tinh xảo và thiếp vàng

Khu chánh điện thờ phật Thích Ca được làm hoàn toàn bằng gỗ và đá, gỗ được các nghệ nhân ở Bắc Ninh đục, khắc sẵn và cột đá, thành đá được nghệ nhân điêu khắc ở Thanh Hóa chở vào lắp ráp. Phần cửa võng được chạm khắc tinh xảo và thếp vàng. Ngoài ra, các hoa văn họa tiết bằng gỗ được chạm khắc độc đáo và đều được sơn son, thiếp vàng óng ánh.

Phần giếng trời phía sau chánh điện

Lối đi ra điện thờ phía sau

Điện thờ phía sau được làm hoàn toàn bằng gỗ

Kiến trúc chùa cổ giữa không gian thanh thoát, gần gũi với thiên nhiên

Không gian yên tĩnh, mát mẻ sự thêm sự hòa trộn giữa tiếng sóng biển rì rào và nhạc thiền nhẹ nhàng, giúp nhiều người thư giãn, trút bỏ những muộn phiền bên ngoài

Đại đức Thích Phước Nguyên cho biết điểm nhấn của thiền viện là khu tượng Bồ tát Quan Âm Đông Hải cao 31,5 m tọa lạc trên khuôn viên rộng 5.000 m2 được khánh thành năm 2019.

Tượng Bồ tát Quan Âm Đông Hải cao 31,5 m là điểm nhấn của Thiền Viện Trúc Lâm Trà Vinh

Hằng năm, từ sự đóng góp của phật tử, nhà chùa hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh được xem là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của phật tử

