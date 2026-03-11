Ngôi chùa gần 200 năm giữa ruộng bậc thang, đá xếp chồng độc đáo

Giữa những thửa ruộng bậc thang ở Đắk Lắk, chùa Xuân Quang gần 200 năm tuổi gây ấn tượng với phần móng đá điệp xếp chồng độc đáo. Ngôi cổ tự nằm trên ngọn đồi cao, nhìn xuống cánh đồng và là điểm chiêm bái quen thuộc của người dân địa phương.

Chùa Xuân Quang, cách phường Tuy Hòa khoảng 30 km về phía tây bắc (Phú Yên cũ), được xây dựng bên ruộng bậc thang

ẢNH: HỮU TÚ

Chia sẻ với Thanh Niên, trụ trì Thích Nhuận Thành cho hay, theo sử liệu và bia ký còn lưu lại, chùa Xuân Quang đã có tuổi đời xấp xỉ 200 năm.

"Dấu tích rõ nhất là văn bia của hòa thượng còn lưu lại niên, tính đến nay gần 100 năm. Nhưng đó chỉ là tư liệu về vị trụ trì gần nhất. Những bậc cao niên hơn 100 tuổi trong vùng kể lại rằng, khi họ sinh ra, ngôi chùa đã sừng sững trên đồi từ rất lâu", trụ trì Thích Nhuận Thành kể lại.

Ngọn tháp cổ của trụ trì chùa Xuân Quang ngày trước vẫn còn hiện hữu trong khuôn viên ẢNH: T.X

Trụ trì Thích Nhuận Thành cho biết thêm, những năm kháng chiến, một bộ phận dân cư phải di dời. Ngôi chùa bị bỏ hoang, chỉ còn lại bức tượng Phật đá cao hơn 1 m, chiếc giếng cổ và ngôi tháp cổ. Sau năm 1975, người dân mới quay về khai hoang, dựng lại am nhỏ để nhang khói.

Chùa Xuân Quang là điểm tựa tâm linh của nhiều người dân ẢNH: HỮU TÚ

Ngôi chùa cổ có kiến trúc "đá điệp" độc đáo

Khi đến với chùa Xuân Quang, điều khiến người ngỡ ngàng là cách phục dựng chùa bằng chính loại đá điệp địa phương – loại đá mỏng, xếp lớp vốn là vật liệu xây dựng đặc trưng của người dân An Hiệp xưa.

Chùa được xây dựng bằng đá điệp độc đáo ẢNH: HỮU TÚ

Chánh điện của ngôi chùa cổ được xây dựng theo lối nhà ba gian hai chái truyền thống. Hệ thống cửa sử dụng cửa không dùng bản lề và gỗ keo địa phương. Đặc biệt, giếng cổ vẫn giữ nguyên kiến trúc xếp đá độc đáo "dưới nhỏ trên to", nước trong vắt quanh năm không bao giờ cạn.

Chánh điện của chùa Xuân Quang được trang trí bắt mắt ẢNH: HỮU TÚ

Phần móng của ngôi chùa được xây dựng bằng loại đá điệp địa phương, xếp chồng lên nhau. Tổng thể kiến trúc được xây dựng bằng gạch nung, xếp nằm và không tô trát xi măng. Phần mái lợp bằng ngói và không điêu khắc rồng, phượng.

Cây cổ thụ trong khuôn viên chùa Xuân Quang vẫn sừng sững sau nhiều mùa mưa gió ẢNH: HỮU TÚ

Theo lời trụ trì Thích Nhuận Thành, ngày xưa, người dân dùng đá điệp lót nền, xây hàng rào, đắp bờ ruộng. Giờ đây, vật tư hiện đại khiến đá điệp dần bị lãng quên. Sư thầy muốn dùng loại đá này để ai đến đây cũng thấy được cái hồn, cái chất của văn hóa nơi đây.

Chùa Xuân Quang ẩn mình trên ngọn đồi cao ẢNH: HỮU TÚ

Thầy Thích Nhuận Thành cho biết thêm, những ngày đầu về chùa, sư thầy từng đi xin từng bữa cơm của dân để tu tập. Giờ đây, khi chùa đã ổn định, sư thầy mong muốn biến nơi này thành điểm tựa giúp bà con phát triển kinh tế.

Chùa Xuân Quang có tầm nhìn hướng về vùng đồng bằng ven biển ở phía đông tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Rời chùa Xuân Quang, người dân có thể sẽ có nhiều ấn tượng vì kiến trúc độc đáo, vị trí có tầm nhìn toàn cảnh hướng về bờ biển. Ngoài việc đến chùa để cầu an, người dân còn có thể hiểu biết thêm về đời sống thường nhật của bà con nơi đây.