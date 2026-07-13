'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' chuẩn bị remake, dàn diễn viên huyền thoại giờ ra sao?

Ra mắt năm 1974, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên kéo dài 9 mùa, phát sóng đến năm 1983 và trở thành một trong những series truyền hình gia đình kinh điển của nước Mỹ. Dựa trên loạt tiểu thuyết tự truyện của Laura Ingalls Wilder, bộ phim tái hiện cuộc sống mộc mạc nhưng đầy ấm áp của gia đình Ingalls trên vùng biên giới miền Tây nước Mỹ. Những giá trị về tình thân, lòng nhân ái và ý chí vươn lên đã giúp tác phẩm vượt qua thử thách của thời gian, trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả trên khắp thế giới.

Luke Bracey, Alice Halsey, Crosby Fitzgerald và Skywalker Hughes được lựa chọn đảm nhận các vai chính trong phiên bản làm lại của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên do Netflix sản xuất Ảnh: AP

Michael Landon qua đời ở tuổi 54

Michael Landon, người thủ vai Charles Ingalls, vốn đã nổi tiếng nhờ loạt phim Bonanza trước khi trở thành biểu tượng của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Sau khi bộ phim kết thúc, ông tiếp tục thành công với series Highway to Heaven.

Năm 1991, nam diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy và qua đời chỉ vài tháng sau đó, hưởng dương 54 tuổi.

Sau khi Michael Landon mất, một số bạn diễn đã chia sẻ những trải nghiệm không mấy tích cực khi làm việc cùng ông. Trong cuốn hồi ký Bright Lights, Prairie Dust phát hành năm 2021, Karen Grassle, người thủ vai Caroline Ingalls, cho biết mối quan hệ giữa bà và Michael Landon từng trở nên căng thẳng sau khi bà đề nghị được trả thù lao tương xứng với thành công của bộ phim.

Theo nữ diễn viên, Michael Landon, khi đó đồng thời là nhà sản xuất và người có quyền quyết định lớn trong ê kíp, đã không ủng hộ yêu cầu này. Bà cũng cáo buộc ông nhiều lần chế giễu ngoại hình và có những phát ngôn khiếm nhã trên phim trường.

Karen Grassle trở lại sau nhiều năm và tránh nhắc về bộ phim

Karen Grassle, hiện 84 tuổi, vẫn hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh sau khi bộ phim đình đám kết thúc.

Năm 2021, bà phát hành hồi ký Bright Lights, Prairie Dust, đồng thời tiết lộ từng cố tình giữ khoảng cách với những thông tin liên quan đến Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên suốt nhiều năm. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với người hâm mộ, bà nhận ra nhân vật Caroline Ingalls vẫn được khán giả yêu mến sâu sắc.

Năm 2024, Karen Grassle tái ngộ các bạn diễn nhân dịp kỷ niệm 50 năm bộ phim và cho rằng những giá trị về gia đình, lòng nhân ái trong tác phẩm vẫn còn nguyên sức sống.

Melissa Gilbert vẫn gắn bó với nghệ thuật

Melissa Gilbert, người thủ vai Laura Ingalls xuyên suốt 9 mùa phim, vẫn tích cực tham gia diễn xuất, đồng thời từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG).

Hiện bà điều hành thương hiệu phong cách sống Modern Prairie và thường xuyên chia sẻ về sức ảnh hưởng lâu dài của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đối với nhiều thế hệ khán giả.

Năm 2013, Melissa Gilbert kết hôn với nam diễn viên Timothy Busfield. Đầu năm 2026, Timothy Busfield vướng cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em nhưng phủ nhận mọi cáo buộc. Melissa Gilbert công khai bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ chồng trong quá trình xét xử.

Melissa Sue Anderson rời xa Hollywood

Melissa Sue Anderson, người đóng vai Mary Ingalls, tiếp tục tham gia một số dự án truyền hình sau khi bộ phim kết thúc trước khi chuyển sang Canada sinh sống cùng gia đình.

Bà cũng xuất bản hồi ký kể về quãng thời gian tham gia bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

Trong khi trên màn ảnh Mary và Laura là hai chị em thân thiết, ngoài đời Melissa Sue Anderson và Melissa Gilbert thừa nhận họ chưa bao giờ thực sự gần gũi. Melissa Gilbert từng tiết lộ cả hai có tính cách quá khác biệt và không xây dựng được tình bạn ngoài đời.

Hai chị em sinh đôi Lindsay và Sidney Greenbush, từng thay nhau đảm nhận vai cô bé Carrie Ingalls, đều rút lui khỏi làng giải trí sau khi trưởng thành.



Alison Arngrim, người đóng vai Nellie Oleson, tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện dành cho người hâm mộ và phát hành hồi ký kể về cuộc sống phía sau hậu trường. Bà cũng thừa nhận từng bị "đóng khung" trong hình tượng phản diện nên gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm các vai diễn mới.

Matthew Labyorteaux, vai Albert Ingalls, vẫn hoạt động với tư cách diễn viên, biên kịch và sáng lập trường dạy diễn xuất trực tuyến.

Dean Butler, người thủ vai Almanzo Wilder, hiện vẫn được người hâm mộ nhớ đến như "mối tình đầu" của Laura Ingalls. Sau bộ phim, ông tiếp tục diễn xuất trên truyền hình và sân khấu Broadway.

Dàn diễn viên chính của phiên bản gốc phát sóng từ năm 1974 đã góp phần đưa Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trở thành biểu tượng của truyền hình Mỹ suốt nhiều thập kỷ Ảnh: Chụp màn hình phim Little House on the Prairie

Katherine MacGregor (Harriet Oleson) qua đời năm 2018 ở tuổi 93 sau nhiều năm nghỉ hưu.

Richard Bull (Nels Oleson) mất năm 2014 vì viêm phổi. Ông được các đồng nghiệp nhớ đến là người hiền lành, điềm đạm và được mọi người yêu quý.

Victor French, người đóng Isaiah Edwards, qua đời năm 1989 chỉ vài tháng sau khi được chẩn đoán mắc ung thư phổi.