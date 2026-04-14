Thời sự Lao động - Việc làm

Ngồi nhà ứng tuyển hàng nghìn vị trí việc làm trên cả nước

Thu Hằng
14/04/2026 16:11 GMT+7

Người lao động giờ đây có thể ngồi nhà tìm kiếm và ứng tuyển hàng nghìn việc làm trên cả nước chỉ với vài thao tác trực tuyến. Sự ra đời của Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ giúp rút ngắn thời gian tìm việc mà còn giảm đáng kể chi phí, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận thị trường lao động minh bạch.

Sáng 14.4 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia - nền tảng số được xây dựng nhằm kết nối thông tin tuyển dụng và tìm kiếm việc làm trên phạm vi toàn quốc, hướng tới hình thành thị trường lao động liên thông, thống nhất và dựa trên dữ liệu.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia chính thức khai trương sáng 14.4

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, việc khai trương sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ: https://vieclam.gov.vn được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong việc số hóa dữ liệu lao động, giúp tập hợp, chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên thông tin thị trường lao động thay vì phân tán như trước.

Nền tảng đóng vai trò là đầu mối kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, hỗ trợ đăng tải nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm việc làm và tra cứu thông tin thị trường.

Dữ liệu cung - cầu lao động sẽ được cập nhật liên tục, phục vụ công tác theo dõi, phân tích và đánh giá xu hướng việc làm trên phạm vi cả nước.

"Đây không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà còn là hạ tầng số có ý nghĩa nền tảng đối với thị trường lao động. Sàn giao dịch việc làm quốc gia là hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung - cầu", ông Bình nói.

Theo Bộ Nội vụ, sự ra đời của Sàn giao dịch việc làm quốc gia, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động trên cả nước.

Không chỉ giúp mở rộng cơ hội việc làm khi kết nối trực tiếp người lao động với doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, thông qua hệ thống trực tuyến, người lao động có thể tiếp cận nhanh chóng với hàng nghìn vị trí tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Tìm việc nhanh, tiết kiệm chi phí

Điểm nổi bật của nền tảng là khả năng giúp người lao động tìm việc nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Thay vì phải đi lại, nộp hồ sơ trực tiếp tại nhiều nơi, người lao động có thể đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ và ứng tuyển hoàn toàn trực tuyến. 

Việc xác thực thông tin qua VNeID hoặc căn cước công dân cũng góp phần bảo đảm tính chính danh và an toàn.

Thông tin tuyển dụng trên sàn được công khai, minh bạch và phân loại rõ ràng theo nhiều tiêu chí như ngành nghề, khu vực, độ tuổi hay nhóm đối tượng đặc thù (người cao tuổi, thanh niên, người khuyết tật...). Mỗi vị trí đều nêu cụ thể mức lương, số lượng tuyển, địa điểm làm việc và chế độ đãi ngộ, giúp người lao động dễ dàng so sánh và lựa chọn. Người lao động có thể tùy chọn ứng tuyển hoặc lưu công việc để xem tiếp các bản tin tuyển dụng tương tự. 

Ngoài ra, người lao động còn được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ việc làm như tư vấn nghề nghiệp, định hướng kỹ năng, thông tin về chính sách bảo hiểm thất nghiệp và các chương trình đào tạo. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Đặc biệt, việc vận hành trên nền tảng số với nguyên tắc công khai, minh bạch còn góp phần hạn chế tình trạng lừa đảo trong tuyển dụng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, cho rằng việc liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia giúp tăng tính minh bạch của thị trường lao động, đồng thời mở ra khả năng khai thác dữ liệu phục vụ dự báo nhu cầu nhân lực.

Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kết nối việc làm, Phó chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) Lê Hằng đánh giá sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ hỗ trợ định hướng đào tạo nguồn nhân lực khi các dữ liệu được phân tích sẽ phản ánh rõ nhu cầu kỹ năng của thị trường. Điều này giúp các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp.

Gần 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo

Trong quý 1/2026, thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là gần 1,6 triệu người, chiếm 11,4% tổng số thanh niên, tăng 212.500 người so với cùng kỳ năm trước.

