Ngôi nhà xưa ở Chợ Lớn với 3 hầm bí mật, từng in báo cách mạng suốt 10 năm

Chiếc máy may hiệu Singer vừa làm nhiệm vụ may quần áo nhưng cũng là nơi tạo tiếng động lớn lấn át tiếng của máy in báo. Hằng tuần, chủ nhà Hứa Hòa Căn chở quần áo ra chợ Củ Chi, Hóc Môn. Đây là mặt hàng ngụy trang nên bán với giá rẻ, thậm chí cho thiếu, vì vậy có nhiều người mua hàng