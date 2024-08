Ngôi sao Alan Walker xuất hiện tại Việt Nam với nghĩa cử bất ngờ

Mọi chuyện xuất phát từ một video được đăng tải vào tháng 7 vừa qua trên mạng xã hội TikTok, ghi lại cảnh một người đàn ông đang "lén lút" dắt chiếc xe đạp không phải của mình trong khi mặc chiếc áo hoodie màu đen có logo đặc trưng của Alan Walker ở một con hẻm tại Hà Nội.

Đoạn video quay lại sự việc diễn ra nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, thu hút về hơn 12,8 triệu lượt xem tính đến hiện tại và nhận được sự chú ý của các phương tiện truyền thông trong nước.

Video ghi lại cảnh một người đàn ông (mặc trang phục có logo của Alan Walker) lấy chiếc xe đạp

Khi xem xong đoạn video, Alan cũng đã bày tỏ cảm xúc về clip nói trên. Các câu hỏi hài hước như Where are you now, bike? (lời bài hát nhắc lại từ ca khúc Faded của nam DJ) gây sốt trở lại, cùng với những suy đoán về danh tính của người bí ẩn đã lấy chiếc xe.

Quyết tâm trả lại công bằng cho người mất, Alan đã bắt tay vào công cuộc gửi tặng chiếc xe đạp cho chủ nhân thực sự của nó. Sau thời gian tìm hiểu, chủ sở hữu của chiếc xe đã được liên hệ và thông báo về một "món quà đặc biệt" đang trên đường đến. Người này không ngờ rằng khi "món quà" được gửi đến cũng chính là ngày anh nhận được chuyến thăm bất ngờ từ Alan Walker.

Nam DJ trao chiếc xe đạp cho người bị mất Ảnh: NSCC

Món quà đặc biệt cùng sự xuất hiện không báo trước của nam nghệ sĩ nổi tiếng thế giới khiến cho người dân không khỏi ngỡ ngàng. Chưa dừng lại ở đó, Alan đã tái hiện lại đoạn video trích từ CCTV đang viral bằng cách hoàn trả lại chiếc xe đạp vào đúng vị trí ban đầu trong ngôi nhà như để hoàn thiện câu chuyện về hành trình chiếc xe bị mất cắp.

Các video về hành trình trả lại chiếc xe của Alan Walker lập tức thu hút hàng triệu lượt xem trên kênh TikTok chính thức của anh, cùng với đó là rất nhiều những phản hồi tích cực của fan Việt Nam cũng như quốc tế.

Được biết, toàn bộ hành trình sẽ được đăng tải trong những ngày tới, hứa hẹn tiếp tục tạo nên một cơn sốt lớn.

Hành động ấm lòng này của Alan Walker đã lay động trái tim của người hâm mộ trên toàn thế giới Ảnh: NSCC

Hành động ấm lòng này của Alan Walker đã lay động trái tim của người hâm mộ trên toàn thế giới, thể hiện nỗ lực của anh chàng trong việc tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Trước đó, Alan Walker từng có nhiều hoạt động âm nhạc ở Việt Nam. MV Alone - Part 2 của Alan Walker được ghi hình ở Quảng Bình hiện đã đạt gần 400 triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng vừa hoàn thành chặng đầu tiên trong tour diễn Châu Á - Walkerworld Asia Tour Pt. I của mình. Nhiều người hâm mộ cũng kỳ vọng rằng bên cạnh nghĩa cử này thì Alan Walker cũng sẽ có những dự án âm nhạc đặc biệt tiếp theo tại Việt Nam trong thời gian tới.