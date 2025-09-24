Ngôi sao 'Harry Potter' Emma Watson sau 6 năm rời xa màn bạc

Emma Watson hạnh phúc với cuộc sống xa rời hào quang ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Hollywood Authentic, Emma Watson hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống riêng sau gần 6 năm rời xa màn ảnh. Thời gian qua, ngôi sao loạt phim Harry Potter sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai đồng thời không có dự án phim nào được ra mắt kể từ sau Little Women (2019). Theo Daily Mail, mỹ nhân người Anh lùi xa màn bạc hào nhoáng để tập trung vào việc học ở Đại học Oxford.

Nhắc đến cuộc sống hiện tại, Emma Watson tiết lộ trong cuộc phỏng vấn mới nhất rằng cô đang làm một việc mà bản thân chưa từng làm trước đây song từ chối kể chi tiết. Ngôi sao sinh năm 1990 cũng cho biết có lẽ cô đang ở thời điểm hạnh phúc và khỏe mạnh nhất từ trước đến nay, mặc dù không còn duy trì công việc diễn xuất.

Nữ diễn viên thấy nhẹ nhõm khi không phải chú ý đến việc tô vẽ hình tượng trước công chúng ẢNH: AFP

Sự tích cực đó một phần lớn đến từ việc nữ diễn viên không phải lo lắng về hình ảnh của mình trước công chúng. Mỹ nhân phim Người đẹp và quái vật giải thích: "Tôi nghĩ điều thú vị khi làm diễn viên là bạn có xu hướng phân chia bản thân thành nhiều nhân cách khác nhau. Tôi không chỉ nói về những vai diễn mình đảm nhận, mà còn về việc mang nặng hình ảnh của một nhân vật công chúng, điều đó cần được nuôi dưỡng, trau chuốt và tô vẽ liên tục. Nó rất tốn năng lượng".

Nữ diễn viên tiếp tục: "Tôi nghĩ việc rũ bỏ những bản ngã chồng chéo ấy đã giải phóng rất nhiều không gian để tôi có thể trở thành một người chị, người con gái, người bạn, người cháu gái, và sau đó là một nghệ sĩ tốt hơn. Và một người đang cố gắng tự mình suy nghĩ phản biện".

Emma Watson nhớ diễn xuất

Ngôi sao 35 tuổi nhớ cảm giác đắm chìm trong diễn xuất nhưng không nhớ sự áp lực đi kèm ẢNH: AFP

Nhớ lại quãng thời gian đóng phim, Emma Watson cho biết cô cảm thấy việc quảng bá và bán phim là một trải nghiệm tiêu cực so với niềm hạnh phúc mà bản thân tìm thấy khi say mê làm việc trên phim trường. Khi được hỏi có nhớ nghề diễn không, cô cho biết bản thân nhớ việc sử dụng kỹ năng diễn xuất, nhớ thế giới nghệ thuật song không nhớ đến việc quảng bá, bán tác phẩm vì đó là điều cô thấy khá đau khổ. "Tôi nhận ra mình chỉ được làm rất ít những gì mình thực sự thích", nghệ sĩ sinh năm 1990 bộc bạch.

Emma Watson tâm sự mặc dù diễn viên thường không được dành quá nhiều thời gian để tập luyện, cô thấy việc đắm chìm vào khoảnh khắc thực sự được diễn xuất trong một cảnh phim có giá trị rất lớn. "Việc hoàn toàn quên hết mọi thứ trên đời ngoài khoảnh khắc ấy, đó là một hình thức thiền định vô cùng mãnh liệt. Bởi vì bạn không thể ở bất cứ nơi nào khác. Nó thật sự giải phóng. Tôi nhớ điều đó vô cùng. Nhưng tôi không nhớ áp lực. Tôi quên mất rằng nó rất áp lực", cô nói thêm.

Emma Watson tạm dừng diễn xuất để tập trung xây dựng lại nền tảng cuộc sống ẢNH: AFP

Nữ diễn viên 35 tuổi thừa nhận đã ép bản thân vào công việc quá lâu đến nỗi cuộc sống của mình "chạm đáy" và cô biết mình cần phải xây dựng, tìm kiếm ý nghĩa ngoài sự nghiệp, tạo nền tảng tốt để phát triển thứ khác từ đó. Người đẹp bộc bạch: "Gần đây tôi đọc được điều này: mỗi ngày, tự chính cuộc sống của chúng ta cần phải có sự hài lòng, trọn vẹn và ý nghĩa. Tôi cần phải hành động và xây dựng lại điều đó. Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì đã làm được điều đó. Bởi vì từ bỏ mọi thứ khó khăn hơn nhiều so với việc tiến về phía trước".

Emma Watson suy ngẫm: "Tôi nghĩ rằng việc bỏ lại mọi thứ và không biết gì còn khó hơn nhiều so với việc có mục tiêu và có thể nói cho mọi người biết chính xác những gì bạn đang làm. Vì vậy, lúc đó tôi cảm thấy rất can đảm. Và, thành thật mà nói, tôi chủ yếu chỉ thực sự sợ hãi và khá lo lắng. Nhưng tôi rất vui vì đó là điều đúng đắn. Đôi khi điều khó khăn lại là điều đúng đắn, chứ không phải điều dễ dàng".