Ngôi sao nổi loạn của CLB AS Roma, Zaniolo tìm được bến đỗ mới

Zaniolo vẫn còn hợp đồng với AS Roma đến tháng 6.2024, nhưng từ chối mọi đề nghị gia hạn và tìm cách ra đi suốt kỳ chuyển nhượng mùa đông đã kết thúc hôm 31.1.

Zaniolo gia nhập CLB Galatasaray ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ AFP

CLB Bournemouth ở Ngoại hạng Anh từng đưa ra đề nghị có giá trị 35 triệu euro cho Zaniolo. Tuy nhiên, ngôi sao 23 tuổi, cũng đang khoác áo tuyển Ý từ chối, vì chỉ muốn đến các CLB như AC Milan - đối thủ của AS Roma tại giải Serie A (Ý) thi đấu.

Đội bóng thành Rome không muốn điều này xảy ra. Nhưng lý do quan trọng nhất là AC Milan chỉ muốn mượn Zaniolo, hoặc đề nghị chuyển nhượng với giá trị thấp chỉ phân nửa điều khoản phí phá vỡ hợp đồng (35 triệu euro).

Thương vụ của Zaniolo vì thế bế tắc. Thậm chí, trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông, Zaniolo đổi ý muốn đến Bournemouth. Thế nhưng, CLB ở Ngoại hạng Anh lại lịch sự từ chối.

Zaniolo từng được HLV Mourinho hết sức cưng chiều và đề cao do tinh thần thi đấu luôn hết mình vì đội bóng. Tuy nhiên, việc Zaniolo bất đồng trong đàm phán gia hạn với AS Roma, sau đó quyết liệt đòi ra đi cũng như thể hiện rõ quan điểm trước HLV Mourinho và các đồng đội, đã dẫn đến 2 bên không còn sự gắn bó.

Sau thời hạn chuyển nhượng mùa đông kết thúc, Zaniolo không có điểm đến nào để đầu quân. HLV Mourinho cũng nói rõ, ông không thể sử dụng lại ngôi sao này vì anh đã quyết ra đi và không muốn thi đấu cho AS Roma một phút nào nữa.

May mắn cho Zaniolo, gần đây anh đã đạt được thỏa thuận gia nhập CLB Galatasaray dù thời hạn kỳ chuyển nhượng đã kết thúc, nhưng nhờ AS Roma giải phóng hợp đồng (được chuyển nhượng tự do). Đổi lại, đội bóng thành Rome sẽ nhận khoản phí từ 20 triệu euro đến 22 triệu euro, theo chuyên gia thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano.

Trong ngày 7.2, Zaniolo sẽ bay đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất các thủ tục trước khi ra mắt là cầu thủ mới của CLB Galatasaray, với bản hợp đồng ký có thời hạn 4 năm và nhận mức lương 3,5 triệu euro/năm.