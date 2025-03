Ngôi sao phim 'Bạch Tuyết' Rachel Zegler bị chỉ trích dữ dội

Jonah đã nhắc đến tên nữ diễn viên trong một bình luận trên Instagram (đã bị xóa hôm 26.3) sau khi một nhà phê bình gọi cha anh là "ghê rợn kinh khủng" vì đã bay đến New York để trò chuyện với Rachel Zegler - liên quan các bài đăng trên mạng xã hội mang tính chính trị của cô.

Ngôi sao phim Bạch Tuyết Rachel Zegler ẢNH: GALAXY

Theo tờ Daily Mail, Jonah trả lời: "Đúng vậy, bố tôi, nhà sản xuất của Disney phải rời xa gia đình, bay khắp đất nước để khiển trách diễn viên 23 tuổi vì đã lôi chính trị vào quá trình quảng bá cho bộ phim…".

Jonah (38 tuổi) tuyên bố rằng Zegler từng "ký một hợp đồng trị giá hàng triệu USD" để đóng vai chính và quảng bá cho phim nhạc kịch Bạch Tuyết.

"Đây được gọi là trách nhiệm", Jonah nói tiếp, đồng thời bày tỏ thêm rằng "hành động của ngôi sao phim West Side Story rõ ràng đã gây tổn hại đến doanh thu phòng vé của bộ phim".

Đáp lại nhận xét của nhà phê bình rằng Zegler có quyền tự do ngôn luận, Jonah lập luận: "Tự do ngôn luận không có nghĩa là bạn được phép nói bất cứ điều gì bạn muốn trong công việc riêng tư của mình mà không bị trừng phạt".

Jonah cũng cáo buộc nữ diễn viên này đã gây thiệt hại cho dàn diễn viên và đoàn làm phim.

Anh cho biết: "Hàng chục nghìn người đã làm việc cho bộ phim đó và cô ta đã chiếm đoạt cuộc trò chuyện để phục vụ cho những ham muốn chưa trưởng thành của riêng mình, gây nguy hiểm cho tất cả các đồng nghiệp, đoàn làm phim và công nhân lao động chân tay, những người phụ thuộc vào bộ phim đó để mưu sinh. Ái kỷ không phải là thứ có thể được dung túng hay khuyến khích".

Gal Gadot tham gia phim Bạch Tuyết ùng Rachel Zegler ẢNH: GALAXY

Theo Box Office Mojo, Bạch Tuyết (tựa gốc Snow White) mới thu về 88,6 triệu USD trên toàn thế giới và 44,7 triệu USD ở Bắc Mỹ vào cuối tuần đầu công chiếu trong khi có kinh phí sản xuất lên đến 270 triệu USD.

Phản ứng dữ dội của Jonah được tung ra sau khi Variety đưa tin hôm 25.3 rằng Marc đã khuyến khích Zegler làm việc với một chuyên gia truyền thông xã hội sau khi cô nhắm vào Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Vào thời điểm đó, cô đã viết rằng "mong những người ủng hộ Trump sẽ không bao giờ biết đến hòa bình" trên mạng xã hội.

Các giám đốc điều hành của Disney được cho là lo ngại rằng những tuyên bố chính trị của cô sẽ khiến một nửa lượng khán giả tiềm năng không muốn xem bộ phim trị giá hàng trăm triệu USD này.

Ngôi sao của phim Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes sau đó xin lỗi vì những phát biểu của mình và đồng ý để chuyên gia kiểm tra các bài đăng của cô trước khi bộ phim được phát hành (21.3).

Theo nguồn tin, đã có căng thẳng giữa Zegler và hãng phim sau khi cô chia sẻ thông điệp ủng hộ người Palestine vào thời điểm đoàn phim tung đoạn trailer Bạch Tuyết vào tháng 8.2024. Cô đăng bài viết có đoạn: "Và hãy luôn nhớ rằng, Palestine tự do".

Những phát biểu của Rachel Zegler được cho là buộc Disney phải tăng cường an ninh cho bạn diễn Gal Gadot, người đã nhận được vô số lời đe dọa bị giết vì ủng hộ Israel.