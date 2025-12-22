Theo The Guardian, báo cáo chính thức từ Văn phòng Giám định y tế quận Los Angeles, thi thể của James Ransone được tìm thấy vào ngày 19.12. Kết quả giám định xác nhận nam diễn viên 46 tuổi qua đời do treo cổ và nguyên nhân được kết luận là tự sát.

James Ransone qua đời, để lại vợ là Jamie McPhee và 2 người con. Ngay sau biến cố đau lòng, trên trang cá nhân của mình, Jamie McPhee đã thay đổi dòng giới thiệu bằng một đường dẫn gây quỹ ủng hộ Liên minh quốc gia về bệnh tâm thần (NAMI). Hành động này được xem là nỗ lực của gia đình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tâm thần - vấn đề mà nam diễn viên quá cố từng phải đối mặt.

Ngôi sao phim IT: Chapter two James Ransone qua đời ở tuổi 46 Ảnh: Deadline

James Ransone sinh ngày 2.6.1979 tại Baltimore (tiểu bang Maryland). Nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, anh theo học tại Trung tâm Nghệ thuật và công nghệ George Washington Carver trước khi tiếp tục trau dồi tại Trường Nghệ thuật thị giác Manhattan (SVA). Anh bắt đầu chạm ngõ điện ảnh vào đầu những năm 2000 với các vai diễn trong Ken Park (2002) của Larry Clark hay A Dirty Shame (2004) của John Waters.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ, Ransone đã khẳng định vị thế là một diễn viên thực lực, đặc biệt là trong dòng phim kinh dị. Khán giả đại chúng nhớ đến anh qua vai diễn Eddie Kaspbrak phiên bản trưởng thành đầy ám ảnh trong IT: Chapter two (2019) hay viên phó cảnh sát tận tụy trong loạt phim Sinister (2012) và Sinister 2 (2015). Đáng chú ý, trước khi qua đời, anh đã kịp hoàn thành vai diễn Max trong dự án Black Phone 2 – tái xuất sau thành công của phần phim đầu tiên năm 2021.

Bill Hader, Jessica Chastain, James McAvoy, James Ransone, Isaiah Mustafa và Jay Ryan trong phim IT: Chapter two Ảnh: Deadline

Tuy nhiên, với giới phê bình và những người yêu điện ảnh hàn lâm, cái tên James Ransone gắn liền với những màn hóa thân gai góc và đầy sức nặng tâm lý. Vai diễn Chester Ziggy Sobotka, gã công nhân bến cảng bất mãn trong mùa 2 của tượng đài phim truyền hình The Wire (HBO), được xem là một trong những dấu ấn rực rỡ nhất sự nghiệp của anh.

Tài năng của Ransone còn được các đạo diễn lừng danh ‘chọn mặt gửi vàng". Anh là gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm của Spike Lee (Inside Man, Red Hook Summer, Oldboy) và Sean Baker (Starlet, Tangerine). Chính vai diễn trong Starlet (2012) đã góp phần mang về cho anh và đoàn làm phim giải thưởng Robert Altman danh giá tại lễ trao giải Film Independent Spirit.

James Ransone: Bóng tối sau ánh hào quang

Đằng sau sự nghiệp thăng hoa, cuộc đời riêng của James Ransone lại chứa đựng nhiều nốt trầm bi kịch, đặc biệt là các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Anh từng chia sẻ về hành trình đầy gian nan để vượt qua chứng nghiện heroin kéo dài suốt 5 năm. Bên cạnh đó, Ransone từng tiết lộ anh là nạn nhân của vụ lạm dụng tình dục bởi một cựu gia sư vào năm 1992. Những chấn thương tâm lý sâu sắc này được cho là nguyên nhân dẫn đến những vật lộn nội tâm mà anh phải đối mặt trong suốt những năm tháng trưởng thành.

Anh từng chia sẻ về hành trình đầy gian nan để vượt qua chứng nghiện heroin kéo dài suốt 5 năm ảnh: The Guardian

Ngay sau khi tin buồn được công bố, HBO đã đăng tải lời tri ân trên nền tảng X kèm hình ảnh hoài niệm của anh trong The Wire: "Tưởng nhớ James Ransone với tất cả yêu thương". François Arnaud, bạn diễn của anh, đã viết những lời tiễn biệt xót xa: "Một diễn viên độc bản mà tôi luôn ngưỡng mộ và được truyền cảm hứng".