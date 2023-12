Ryan O'Neal, nam diễn viên chính phim Chuyện tình, qua đời

Con trai Ryan O'Neal – Patrick – thông tin ông mất trên Instagram. Ryan được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu mãn tính vào năm 2001 và ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2012.

Nam tài tử Ryan O'Neal qua đời ngày 8.12 VARIETY

Con trai ông viết: "Ryan là một người đàn ông rất hào phóng, luôn giúp đỡ những người thân yêu của mình trong nhiều thập kỷ. Tôi hy vọng điều đầu tiên ông khoe khoang trên thiên đường là lần ông đấu 2 hiệp với Joe Frazier vào năm 1966 trên truyền hình quốc gia, với Muhammad Ali làm bình luận viên".

Vào những năm 1970, ông là người có sức thu hút lớn. Năm 1973, ông chỉ xếp sau Clint Eastwood về doanh thu phòng vé, xếp trên các ngôi sao như Steve McQueen, Burt Reynolds và Robert Redford.

Love Story (Chuyện tình) do Arthur Hiller đạo diễn, là bộ phim số 1 năm 1970, thu về 106 triệu USD trên toàn cầu, đồng thời là tác phẩm có doanh thu cao thứ 6 vào thời điểm đó. Câu chuyện tình lãng mạn đầy kịch tính, dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Erich Segal, cũng là một hiện tượng văn hóa, với câu thoại đặc trưng: "Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi" được cả hai diễn viên chính Ali MacGraw và Ryan O'Neal nói vào những thời điểm khác nhau, tạo cảm hứng trong nhiều thập kỷ.

Ali MacGraw và Ryan O'Neal trong phim Love Story IMDb

Love Story được đề cử 7 giải Oscar, trong đó O'Neal nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc. Trong bộ phim tiếp theo sau Love Story là Wild Rovers năm 1971 của Blake Edwards, ông đóng cặp với William Holden, sau đó xuất hiện trong The Thief Who Came to Dining năm 1973 cùng với Jacqueline Bisset.

Ông cũng từng đóng chung với Barbra Streisand để tạo ra hiệu ứng hài hước to lớn trong bộ phim hài kịch tính của Peter Bogdanovich - What's Up, Doc?.

Nam diễn viên tái hợp với đạo diễn Bogdanovich trong bộ phim hài Paper Moon năm 1973, đóng với con gái Tatum - người đã giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Ryan và Tatum O'Neal cũng xuất hiện trong bộ phim Nickelodeon (1976) của Peter Bogdanovich có sự tham gia diễn xuất của Burt Reynolds.

Ryan O'Neal đóng cùng Marisa Berenson trong tác phẩm cổ trang được đánh giá cao năm 1975 của Stanley Kubrick - Barry Lyndon. Một thập kỷ sau, O'Neal và Fawcett đặt tên con trai là Redmond, theo tên thật của nhân vật trong phim này.

Những năm 1980, ông xuất hiện trong loạt phim hài gây ấn tượng bao gồm So Fine, Irreconcilable Differences và Partners. Nam diễn viên đóng cặp cùng Fawcett trong bộ phim truyền hình phát trên kênh ABC Small Sacrifices vào năm 1989.

Những nỗ lực tiếp theo của Ryan O'Neal trong thập niên 1990 còn bao gồm phim điện ảnh The Man Upstairs (1992), đóng cùng Katherine Hepburn, Faithful (1996) và phim kinh dị hài Zero Effect của đạo diễn Jake Kasdan.

Với phim People I Know (2002), Ryan O'Neal đã thể hiện vai một ngôi sao điện ảnh lăng nhăng.

Charles Patrick Ryan O'Neal sinh ra ở Los Angeles vào ngày 20.4.1941, là con trai của nữ diễn viên Patricia O'Callaghan và tiểu thuyết gia kiêm nhà biên kịch Charles "Blackie" O'Neal. Ryan O'Neal được đào tạo thành một võ sĩ quyền anh trước khi gia đình chuyển đến Munich (Đức) một thời gian.

Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình trong lĩnh vực truyền hình, làm khách mời trong các chương trình The Many Loves of Dobie Gillis, The Untouchables, Leave It to Beaver và My Three Sons. Ở tuổi 22, Ryan O'Neal được chọn diễn trong Empire, với sự tham gia của Richard Egan.

O'Neal gặp Fawcett thông qua người bạn Lee Majors vào năm 1981. O'Neal và Fawcett trở thành một cặp ngay sau khi cô ly hôn với Majors vào năm sau.

Cuốn hồi ký của O'Neal Both of Us: My Life With Farrah được xuất bản vào tháng 5.2012.