Ngôi sao truyền hình thực tế Holly Madison kể mặt tối sau cánh cửa Playboy

Theo tờ Page Six ngày 1.6, ngôi sao truyền hình thực tế Holly Madison có những tiết lộ gây xôn xao về khoảng thời gian sinh sống tại biệt thự Playboy danh tiếng.

Quyết định chuyển đến ở chung từ năm 21 tuổi, Madison thừa nhận ban đầu cô chỉ coi nơi này như một "bến đỗ an toàn" để tránh né những kẻ săn mồi trong giới giải trí. Thế nhưng, thực tế lại phức tạp và tăm tối hơn rất nhiều so với những gì cô hình dung. "Sống trong một ngôi nhà đẹp thì tốt, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy", cựu người mẫu bộc bạch.

Nữ diễn viên chia sẻ môi trường bên trong biệt thự cực kỳ đáng sợ và độc hại, nơi mọi người có thể trở mặt với nhau bất cứ lúc nào vì sự đố kỵ, ganh ghét và ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình.

Áp lực phải trở nên hoàn hảo nhất về ngoại hình từ màu tóc, làn da cho đến vóc dáng, trước các "nàng thỏ" khác đã đẩy cô vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

Theo Holly Madison, cuộc sống tại Playboy Mansion từng khiến cô rơi vào trầm cảm nặng, có lúc xuất hiện ý nghĩ tự tử. Cô kể rằng khi đề nghị được gặp bác sĩ tâm lý, Hugh Hefner đã không chấp thuận.

Đằng sau hòa quang bên ông trùm Playboy, Holly Madison phải chịu đựng cuộc sống "địa ngục" và đầy bất ổn tâm lý ẢNH: AFP/REUTERS

Holly Madison cảnh báo cho thế hệ trẻ

Bên cạnh đó, cựu người mẫu còn bóc trần sự thật đằng sau loạt phim truyền hình thực tế đình đám The Girls Next Door (2005 - 2009) - bộ phim vốn vẽ nên bức tranh tuyệt mỹ về cuộc sống xa hoa của các cô gái bên ông trùm.

Madison cay đắng tiết lộ rằng cô cùng các bạn diễn gồm Bridget Marquardt và Kendra Wilkinson chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản tiền bản quyền nào từ bộ phim này. Thậm chí, họ hoàn toàn không được trả lương cho toàn bộ các tập phát sóng của mùa đầu tiên.

Trước những định kiến của công chúng cho rằng cô là "kẻ đào mỏ" vì tiền, nữ diễn viên khẳng định cô chỉ tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp chứ chưa bao giờ có ý định kết hôn để trục lợi.

Mối quan hệ giữa "nàng thỏ" và ông trùm Playboy kéo dài 7 năm (2001 - 2008). Ngoài việc mệt mỏi trước những cuộc trò chuyện hời hợt khi Hugh Hefner luôn gạt phăng mọi chủ đề về chính trị, xã hội, nguyên nhân lớn nhất khiến cô dứt áo ra đi là vì vấn đề con cái. Madison khao khát được làm mẹ và có một gia đình thực sự, nhưng cô sớm nhận ra Hefner đã hoàn toàn bất lực do tuổi già. Năm 2008, chính ông trùm Playboy cũng lên tiếng xác nhận việc không thể giúp bạn gái thụ thai là lý do khiến cặp đôi chính thức đường ai nấy đi.

Rời bỏ Playboy, Holly Madison hiện gặt hái thành công với vai trò dẫn chương trình truyền hình và tác giả sách ẢNH: AP/AFP

Sau khi kết thúc mối quan hệ, Holly Madison đã tự mình vực dậy. Cô xuất bản cuốn tự truyện Down the Rabbit Hole (Sâu dưới hang thỏ) để phơi bày sự thật và thức tỉnh những cô gái trẻ đang bị ám ảnh bởi danh vọng thiển cận.

Hiện ở tuổi ngoài 40, Holly Madison đảm nhận vai trò dẫn chương trình mùa 2 của series tài liệu tội phạm có thật Lethally Blonde, tập trung phản ánh những mặt tối và cái giá của sự nổi tiếng trong ngành giải trí. Từng trải qua những năm tháng nhiều biến động, cô cho biết bản thân đồng cảm sâu sắc với các nhân vật xuất hiện trong chương trình. Sau tất cả, cựu người mẫu khẳng định đã tìm được hạnh phúc và sự bình yên bên gia đình, đồng thời lựa chọn khép lại quá khứ để dành trọn tâm sức cho các con.