Giải trí Đời nghệ sĩ

Ngôi sao TVB Trần Pháp Lai gây tranh cãi vì nhan sắc đời thường

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
12/09/2025 19:51 GMT+7

Ngôi sao đình đám một thời của TVB - Trần Pháp Lai mới đây đã có màn xuất hiện ấn tượng tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2025. Tuy nhiên, nhan sắc đời thường của cô lại trở thành tâm điểm tranh luận.

Trần Pháp Lai được mệnh danh là "nữ thần TVB", năm 2019 cô tuyên bố kết hôn với người chồng thứ hai tại Pháp. Đến năm 2021, nữ diễn viên 8X hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Tháng 3.2024, cô tiếp tục công bố tin vui hạ sinh quý tử, chính thức trở thành mẹ hai con trong một gia đình 4 người viên mãn.

Ngôi sao TVB Trần Pháp Lai gây tranh cãi vì nhan sắc đời thường - Ảnh 1.

Trần Pháp Lai lộng lẫy trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Toronto 2025 hôm 9.9

Ảnh: Instagram falachenfala

Khi vẻ đẹp 'nữ thần' bị thách thức bởi ống kính người hâm mộ

Dù bận rộn với thiên chức làm mẹ, Trần Pháp Lai vẫn miệt mài phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô không chỉ tạo được dấu ấn tại Hollywood mà còn duy trì phong độ và danh tiếng đáng ngưỡng mộ. Trần Pháp Lai là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Sau khi hết hợp đồng với TVB năm 2013, nữ diễn viên lên kế hoạch "Mỹ tiến" và phát triển sự nghiệp tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto 2025 trên mạng xã hội, kèm lời bày tỏ: "Được cùng hơn 1.700 khán giả thưởng thức bộ phim của chúng tôi là một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn liên hoan phim Toronto, thật hạnh phúc khi có dịp hội ngộ cùng vị đạo diễn đầy tầm nhìn".

Ngôi sao TVB Trần Pháp Lai gây tranh cãi vì nhan sắc đời thường - Ảnh 2.

Cô diện chiếc đầm đỏ cổ chữ V khoét sâu gợi cảm

Ảnh: Instagram meidakeet

Trong loạt ảnh, Trần Pháp Lai diện chiếc đầm đỏ cổ chữ V khoét sâu, khoe lưng trần gợi cảm. Cô nở nụ cười rạng rỡ khi ký tặng cho người hâm mộ nước ngoài.

Tuy nhiên, song song với những hình ảnh lộng lẫy, một số cư dân mạng cũng chia sẻ khoảnh khắc đời thường khi bắt gặp Trần Pháp Lai ngoài đời. Không ít ý kiến cho rằng cô gầy gò, nước da đen đúa, thậm chí có người bình luận: "Nữ thần cũng đã già, trông gầy đến mức như bộ xương vậy".

Ngôi sao TVB Trần Pháp Lai gây tranh cãi vì nhan sắc đời thường - Ảnh 3.

Trần Pháp Lai giản dị xuất hiện trong ảnh chụp chung với người hâm mộ

Ảnh: Sohu

Trước đó, Trần Pháp Lai cũng bị bắt gặp khi đang chụp ảnh với một khán giả tại Anh. Khi ấy, cô để mặt mộc, không trang điểm, xuất hiện trong trạng thái tự nhiên nhất. Người này khẳng định bức ảnh không qua chỉnh sửa, không dùng bộ lọc hay hiệu ứng làm đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu chỉnh sửa quá nhiều, người khác lại nghi ngờ là ảnh AI, trong khi thực tế, Trần Pháp Lai vốn giữ được phong độ tốt, không cần đến công nghệ làm đẹp.

Bên cạnh những lời chê bai, rất nhiều khán giả vẫn khen ngợi cô trẻ trung, xinh đẹp và bản lĩnh trong việc cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống gia đình.

