Ngôi sao U.23 Hàn Quốc Lee Kang-in đã hồi phục 100% sẵn sàng đấu U.23 Thái Lan

Lee Kang-in đã vắng mặt ở trận U.23 Hàn Quốc hòa U.23 Việt Nam 1-1 ngày 5.6 vì lý do bị chấn thương ở bắp đùi khiến HLV Hwang Sun-hong không dám mạo hiểm sử dụng, nhưng ở trận gặp U.23 Thái Lan tới đây ngôi sao này có thể ra sân từ đầu, theo tờ OSEN.

Tờ OSEN cũng cho biết, các cầu thủ chủ chốt của U.23 Hàn Quốc từng ngồi dự bị ở trận gặp U.23 Việt Nam như Cho Young-wook, Hong Hyun-seok, Oh Se-hun (chỉ vào sân từ hiệp 2) cùng Lee Kang-in đều đã có buổi tập đầy hứng khởi trước trận then chốt với U.23 Thái Lan ngày 8.6 để quyết định các suất vào tứ kết U.23 châu Á ở bảng C.

Theo đó, Lee Kang-in cho thấy anh không còn bị ảnh hưởng gì ở chấn thương bắp đùi khi tham gia đầy đủ các bài tập vận động vui nhộn của U.23 Hàn Quốc, tờ OSEN cho biết, và còn tiết lộ: “Ngôi sao này tỏ ra rất ăn ý với người đồng đội Oh Se-hun vì cả 2 từng cùng thi đấu ở giải World Cup U.20 tháng 6.2019 đoạt ngôi á quân. Giải đấu này Lee Kang-in cũng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, trong khi ngôi sao đình đám nhất bóng đá thế giới hiện nay Erling Haaland (đã đến Man City) đoạt giải vua phá lưới với 9 bàn. Do đó, có nhiều khả năng ở trận đấu then chốt với U.23 Thái Lan sắp tới, HLV Hwang Sun-hong sẽ tung cả Lee Kang-in và Oh Se-hun ra sân từ đầu”.





Tờ OSEN cũng cho biết, U.23 Hàn Quốc qua 2 trận ra quân thắng U.23 Malaysia 4-1 và hòa U.23 Việt Nam 1-1 đã có sự xáo trộn ở hàng công. Cụ thể lần lượt ở trận đầu Lee Kang-in dẫn dắt thế công cùng với Eom Ji-sung, Hong Hyun-seok, còn ở trận sau chỉ giữ lại Eom Ji-sung trong khi Go Young-joon và Ko Jae-hyeon ra sân từ đầu.

Sự thay đổi được xem là xoay tua đội hình này của HLV Hwang Sun-hong khiến U.23 Hàn Quốc thi đấu kém hiệu quả để U.23 Việt Nam thủ hòa 1-1. Chính vì vậy, tờ OSEN tin rằng ở trận tiếp theo với U.23 Thái Lan có tính chất quá quan trọng với “Taegeuk Warriors” bắt buộc giành chiến thắng để tự quyết suất đi tiếp cùng ngôi đầu nên các ngôi sao số 1 như Lee Kang-in, Oh Se-hun hay Hong Hyun-seok, Jeong Sang-bin đều sẽ ra sân từ đầu với thế trận tấn công để sớm có bàn thắng tạo ưu thế.