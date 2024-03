Ngồi tù vì cướp giật tài sản, vừa ra tù lại 'quen đường cũ'

Ngày 6.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Văn Thông (36 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Phạm Đức Tài (25 tuổi, ngụ Sóc Trăng), để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Công an TP.Gia Nghĩa lấy lời khai đối với 2 bị can cướp giật tài sản CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi mua 2 biển số xe máy giả cùng 1 cờ lê, Thông rủ Tài đến TP.Gia Nghĩa để tìm "con mồi" cướp giật tài sản. Khoảng 9 giờ 45 ngày 23.2, Thông, Tài chở nhau bằng xe máy sử dụng biển số giả di chuyển trên đường Lê Thánh Tông, đoạn thuộc P.Nghĩa Trung (TP.Gia Nghĩa).

Ngay sau đó, 2 bị can phát hiện bà P.T.L chạy xe máy trên đường Lê Thánh Tông, đeo sợi dây chuyền vàng nên nhanh chóng áp sát, giật dây chuyền bỏ chạy. Khi bỏ chạy đến đoạn đường thuộc P.Nghĩa Tân (TP.Gia Nghĩa), Thông và Tài tiếp tục giật sợi dây chuyền vàng của anh N.T.C rồi tẩu thoát hướng về Bình Phước.

Chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo tội phạm, Công an TP.Gia Nghĩa đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, Công an H.Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo (H.Tuy Đức) nhanh chóng bắt giữ Trần Văn Thông và Phạm Đức Tài khi cả 2 đang di chuyển trên QL14, đoạn qua địa bàn xã Đắk Ngo.

Tang vật của vụ án cướp giật tài sản CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 2 dây chuyền vàng (trị giá khoảng 50 triệu đồng) và nhiều dụng cụ, phương tiện gây án liên quan.

Theo Công an TP.Gia Nghĩa, 2 bị can này đã cùng nhau gây ra 1 vụ cướp giật tài sản tại tỉnh Bình Dương vào năm 2020 và đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, truy tố.

Đáng chú ý, Thông có tới 4 tiền án (2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội cướp giật tài sản) và mãn hạn tù vào tháng 12.2023; Tài có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và chỉ mới mãn hạn tù vào ngày 8.2.2024.

Vụ án cướp giật tài sản nói trên vẫn đang được Công an TP.Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.