Thời sự Dân sinh

Ngư dân Cà Mau liên tiếp cứu được vích, đồi mồi mắc lưới, thả về biển

Gia Bách
20/04/2026 16:22 GMT+7

Ngư dân Cà Mau liên tiếp cứu được vích, đồi mồi mắc lưới và chủ động trình báo lực lượng chức năng để thả về biển, cho thấy chuyển biến rõ nét trong ý thức bảo vệ loài quý hiếm.

Trưa 20.4, Đồn biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội biên phòng Cà Mau) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển (xã Phan Ngọc Hiển) và ngư dân địa phương thả một con vích nặng hơn 60 kg trở lại biển sau khi được cứu hộ an toàn.

Đồn biên phòng Tam Giang Tây phối hợp ngư dân và lực lượng kiểm lâm thả cá thể vích trở lại biển.

Theo đó, hoảng 23 giờ ngày 19.4, trong lúc kiểm tra hàng đáy, ông Nguyễn Văn Nghĩa (ở ấp Bảo Vĩ, xã Tân Ân) phát hiện con vích nặng khoảng 60 kg bị mắc vào giàn lưới. Sau khi đưa về chăm sóc tạm thời, ông Nghĩa chủ động thông báo cho Đồn biên phòng Tam Giang Tây để phối hợp thả con vích này về môi trường tự nhiên.

Cá thể vích nặng 60 kg mắc lưới, được thả về biển

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17.4, trong quá trình khai thác thủy sản trên biển, ông Trương Vũ Bảo (ở cùng ấp Bảo Vĩ, xã Tân Ân) phát hiện 2 con đồi mồi và vích mắc vào giàn lưới. Sau khi chăm sóc tạm thời, ông Bảo cũng chủ động trình báo lực lượng biên phòng để phối hợp thả về biển.

Trước đó, 2 cá thể đồi mồi và vích mắc lưới cũng được thả về biển

Đồi mồi và vích là loài rùa biển quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, có nguy cơ tuyệt chủng. Việc ngư dân Cà Mau cứu vích, đồi mồi rồi thả về tự nhiên cho thấy sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng ven biển.

Trung tá Nguyễn Minh Nhông, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Giang Tây, kêu gọi ngư dân khi phát hiện các cá thể quý hiếm trên sông, trên biển cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để thả về tự nhiên; việc nuôi nhốt hoặc tiêu thụ là hành vi vi phạm pháp luật.

