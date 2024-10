Ngư dân Đà Nẵng tránh bão Trà Mi: Thuê xe cẩu đưa thuyền lên bờ

Ngày 26.10, trước thông tin bão số 6 (bão Trà Mi) đang di chuyển nhanh hướng về các tỉnh miền Trung, các ngư dân tại âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) khẩn trương neo đậu tàu thuyền và chuẩn bị phương án tránh bão an toàn.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại âu thuyền Thọ Quang vào sáng 26.10, dưới cơn mưa lớn, nhiều ngư dân đã thuê xe tải cẩu để đưa thuyền đánh cá lên bờ, neo đậu ở vị trí an toàn, sẵn sàng ứng phó khi bão Trà Mi áp sát đất liền TP.Đà Nẵng.

Ngư dân thuê xe cẩu đưa tàu, thuyền lên bờ tránh trú bão số 6 ẢNH: HUY ĐẠT

Đa số tàu, thuyền công suất nhỏ sẽ được ngư dân gia cố, neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang để giảm chi phí vận chuyển ẢNH: HUY ĐẠT

Trong thời gian chưa đầy 1 tháng, ngư dân ở TP.Đà Nẵng đã 2 lần thuê xe cẩu đưa tàu, thuyền lên bờ tránh bão, tốn kém chi phí gần 2 triệu động/1 tàu, thuyền ẢNH: HUY ĐẠT

Bão Trà Mi (bão số 6) tăng cấp, cách Đà Nẵng 440 km

Cùng con trai gia cố thuyền cá, neo đậu vào vị trí an toàn ở âu thuyền Thọ Quang, ngư dân Hà Đình Duy (trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), cho biết để giảm thiểu nguy cơ hư hỏng, đảm bảo an toàn cho tài sản khi bão đổ bộ gia đình ông Duy đã chi tiền thuê xe tải cẩu để đưa 1 chiếc thuyền đánh cá lên bờ. Chiếc thuyền đánh cá còn lại ông Duy neo đậu chắc chắn vào vị trí an toàn ở âu thuyền. "Để giảm chi phí thuê xe cẩu tải đưa thuyền lên bờ, cha con tôi gia cố thuyền và neo đậu 1 chiếc dưới mặt nước. Hy vọng bão số 6 sẽ suy yếu khi vào bờ để giảm thiểu thiệt hại", ông Duy nói.

Rất đông bạn thuyền đi biển, hàng xóm... đã có mặt tại âu thuyền Thọ Quang vào sáng 26.10 để hỗ trợ lẫn nhau cẩu tàu, thuyền lên bờ tránh trú bão Trà Mi ẢNH: HUY ĐẠT

Ngư dân tất bật neo đậu tàu thuyền và cẩu lên bờ để tránh bão Trà Mi, họ thấp thỏm cầu mong bão sẽ suy yếu để giảm bớt thiệt hại ẢNH: HUY ĐẠT

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã họp triển khai nhanh các phương án phòng chống bão số 6, đặc biệt là đảm bảo thông tin liên lạc để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú tránh.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, hiện nay tổng số phương tiện của Đà Nẵng là 1.159 phương tiện/8.316 lao động. Trong đó, số phương tiện neo đậu tại bến là 1.155 phương tiện/8.276 lao động; số phương tiện đang hoạt động trên biển là 4 phương tiện/40 lao động.

Cụ thể, Khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ là 2 phương tiện/20 lao động và Nam Vịnh Bắc bộ là 2 phương tiện/20 lao động. Tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã biết được vị trí, hướng di chuyển của bão để tìm nơi trú tránh.

Tàu, thuyền đánh cá được đưa lên bờ dọc tuyến đường Hoàng Sa (đường lên bán đảo Sơn Trà) để đảm bảo an toàn khi bão số 6 đổ bộ ẢNH: HUY ĐẠT

Ngư dân nỗ lực phòng, chống bão để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ ẢNH: HUY ĐẠT

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố ban hành lệnh cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 16 giờ chiều 25.10; tiếp tục kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết hiện nay đơn vị tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền đang ở trên biển, đồng thời chỉ đạo cho các đồn biên phòng phối hợp với gia đình, chủ phương tiện thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão để kịp thời tìm nơi trú tránh.

"Các đồn biên phòng đang tiến hành cử lực lượng xuống các địa bàn hướng dẫn các phương tiện về tránh bão và bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có gió mạnh", đại tá Trần Công Thành thông tin.