Ngư dân mất tích trên biển: Tàu ứng cứu cũng suýt gặp nạn

Từ ngày 2 - 3.5, có 4 tàu cá gồm: QB 92699 TS do ông Nguyễn Đức Trung (ở H.Bố Trạch) làm thuyền trưởng; QB 98614 TS do ông Phan Thanh Hùng (ở P.Quảng Phúc TX.Ba Đồn) làm thuyền trưởng; QB 98768 TS do ông Lê Văn Chiến (ở P.Quảng Phúc) làm thuyền trưởng và QB 93712 TS do ông Phạm Văn Trung (ở H.Bố Trạch) làm thuyền trưởng, bị chìm trên biển do gặp lốc xoáy.

Trên 4 tàu cá có 24 ngư dân gặp nạn, 14 ngư dân đã được cứu trong đó có 1 người tử vong. Hiện tại còn 10 người dân vẫn đang mất tích. Sáng 7.5, có 4 ngư dân đã về đất liền gồm: Lê Văn Chiến (40 tuổi, chủ tàu QB 98768 TS), Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi, ngư dân tàu QB 98768 TS), Nguyễn Ngọc Hà (40 tuổi, ngư dân tàu QB 98614 TS, cùng ở P.Quảng Phúc) và Hoàng Văn Nhung (ngư dân tàu QB 92699 TS, ở xã Đức Trạch, H.Bố Trạch). 4 ngư dân này sau khi về bờ đã được lực lượng chức năng thăm khám, sức khỏe ổn định; riêng ông Nguyễn Ngọc Hà sức khỏe yếu được đưa đến tại bệnh viện. Các thuyền viên được cứu còn lại đang trên các tàu cá khác trở về đất liền.