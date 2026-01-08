Ngủ gối cao hay không gối: Đâu mới là ‘kẻ thù’ của cổ và vai?

Khi gối quá thấp hoặc không dùng gối, đầu có thể bị trũng xuống. Ngược lại, gối quá cao lại đẩy cổ gập về phía trước hoặc nghiêng sang một bên. Cả hai tình huống này đều có thể khiến các cơ vùng cổ và vai bị kéo căng. Tình trạng này duy trì suốt nhiều giờ sẽ dẫn đến cảm giác đau cổ, cứng gáy, mỏi vai hoặc đau vùng bả vai khi thức dậy, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ngủ gối với độ cao vừa phải sẽ giúp giảm đau mỏi cổ và vai khi thức dậy ẢNH: AI

Thực tế, không có một loại gối hay một chiều cao gối phù hợp cho tất cả mọi người. Việc gối có gây hại hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ độ cao của gối, tư thế ngủ, độ rộng của vai, độ cong tự nhiên của cổ và cả độ cứng hay mềm của nệm.

Điều cốt lõi không phải là có dùng gối hay không mà là gối có giúp cổ giữ được tư thế vừa phải, không bị bẻ cong quá mức theo bất kỳ hướng nào. Ngủ không gối không phải lúc nào cũng xấu nhưng thường không phải là lựa chọn lý tưởng với đa số người.

Với người có thói quen ngủ nghiêng, không dùng gối khiến đầu bị nghiêng xuống theo trọng lực, làm cổ lệch sang một bên trong nhiều giờ. Hệ quả là dễ gây đau mỏi cổ và vai.

Với người ngủ ngửa, không dùng gối có thể khiến cổ thiếu nâng đỡ, đặc biệt khi nệm cứng, dẫn đến căng gáy sau khi thức dậy. Riêng với người ngủ sấp, đôi khi không gối lại dễ chịu hơn gối cao vì gối dày khiến cổ phải xoay và vặn nhiều hơn. Tuy nhiên, điều cần lưu ý rằng ngủ sấp vốn đã là tư thế không tốt cho cổ.

Ở chiều ngược lại, gối quá cao là nguyên nhân rất phổ biến gây đau cổ và vai. Khi ngủ ngửa, gối cao làm cổ bị gập về phía trước, giống như cúi đầu trong nhiều giờ liên tục, dễ gây cứng và đau vùng gáy.

Khi ngủ nghiêng, gối quá cao lại đẩy đầu lên, làm cổ nghiêng ngược chiều, buộc các cơ cổ và vai phải căng liên tục để giữ thăng bằng. Nhiều người lầm tưởng rằng gối càng cao càng đỡ mỏi. Nhưng trên thực tế, gối cao chỉ phù hợp với một số ít người có vai rất rộng hoặc nệm rất mềm.

Để biết gối của mình có phù hợp hay không, mỗi người có thể tự quan sát cảm giác cơ thể khi thức dậy. Nếu trong tư thế nằm nghiêng, đầu, cổ và thân người không nằm trên một trục tương đối thẳng, thì rất có thể gối đang quá cao hoặc quá thấp.

Khi nằm ngửa, mặt nên hướng lên trần một cách tự nhiên, cổ không bị gập. Cảm giác cơn đau cổ, mỏi vai giảm dần sau khi vận động nhẹ vào buổi sáng thường là do tư thế ngủ hơn là bệnh lý nào đó, theo Verywell Health.