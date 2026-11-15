Ngựa làm 'hành khách' xe buýt tại Mỹ gây bão mạng

Hãng AP ngày 14.11 đưa tin Sở Giao thông Detroit (DDOT) vừa công bố đoạn video từ camera giám sát cho thấy một chiếc xe buýt tấp vào trạm dừng, nơi có 2 người đàn ông đang cưỡi ngựa đứng chờ.

Tài xế xe buýt đã hỏi liệu đây có phải động vật hỗ trợ người khuyết tật hay không và một người gật đầu xác nhận. Tài xế sau đó đã đồng ý cho 2 con ngựa lên xe, nói: “Nếu chúng có thể bước lên thì cứ lên thôi”.

Hai con ngựa được dắt lên xe qua cửa trước, đi dọc theo lối đi của xe buýt rồi lập tức xuống cửa sau.

Con ngựa được đưa lên xe buýt ở thành phố Detroit (Mỹ) hôm 7.11 ẢNH: SỞ GIAO THÔNG DETROIT

Trả lời truyền thông, ông Jordan Williams, một trong 2 người cưỡi ngựa xuất hiện trong video, cho biết vụ việc trên (diễn ra hôm 7.11) là hoàn toàn ngẫu hứng. Khi đó, ông vừa hỗ trợ xong một sự kiện gây quỹ và cho trẻ em tập cưỡi ngựa thì nhìn thấy chiếc xe buýt đi tới. Ông Williams nói mục đích của hành động này là để quay video mang lại niềm vui.

Tuy nhiên, sau khi đoạn video do người đi đường quay lại lan truyền, giới chức thành phố Detroit đã vào cuộc xác minh. DDOT khẳng định hệ thống giao thông công cộng sẵn sàng đón những con vật hỗ trợ người khuyết tật theo đúng quy định, thế nhưng 2 con ngựa trên rõ ràng được đưa lên xe vì mục đích khác.

Bà Alexis Ware, người phát ngôn của Văn phòng Thị trưởng Detroit, cho biết thành phố ghi nhận hành động trên xuất phát từ một mục đích tích cực, song nó lại trực tiếp gây ra những rủi ro về mặt an toàn cho các hành khách khác cũng như cho chính những con ngựa. Theo Đài ABC News, giới chức Detroit xem đây là cơ hội để đào tạo lại đội ngũ tài xế xe buýt của thành phố nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và sự an toàn tuyệt đối cho người dân.