'Ngựa ô' tạo bất ngờ lớn trước chủ nhà SLNA tại giải U.21

Lực lượng U.21 SLNA dù bị ảnh hưởng nặng khi mất những nhân tố xuất sắc như Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng (dự ASIAD 19 cùng Olympic VN) nhưng vẫn còn đó các tuyển thủ U.23 VN như Hồ Văn Cường, Lê Đình Long Vũ, thủ môn Nguyễn Văn Việt. Trong khi đó, U.21 Kon Tum cũng cho thấy họ là "ngựa ô" không dễ bị bắt nạt, khi vượt qua vòng đấu loại với vị trí nhất bảng B, nơi có sự xuất hiện của 2 đội bóng tên tuổi hơn là U.21 HAGL và U.21 Đà Nẵng.



Đăng Thọ (phải) ghi bàn giúp U.21 Kon Tum thắng sốc U.21 SLNA khả Hòa

U.21 SLNA có thế trận tốt hơn so với U.21 Kon Tum trong phần lớn thời gian của trận đấu. Mặc dù vậy, đội chủ nhà chưa thể hiện lối chơi rõ nét, gặp bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn thắng. Phía ngược lại, U.21 Kon Tum đã cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời. Từ tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm ở phút 76, Nguyễn Đăng Thọ có cú ra chân không tưởng từ góc hẹp khiến thủ môn thuộc đội 1 SLNA Nguyễn Văn Việt bó tay, qua đó giúp U.21 Kon Tum giành 3 điểm bất ngờ trước đội đồng chủ nhà U.21 SLNA. Ở trận còn lại của bảng C vào chiều 19.9, U.21 Long An thắng U.21 Đắk Lắk 1-0.

Sau lượt trận đầu tiên, U.21 Kon Tum và U.21 Long An chia nhau vị trí đầu bảng C, khi cùng có 3 điểm và hiệu số +1. U.21 SLNA và U.21 Đắk Lắk cùng 0 điểm, hiệu số -1, lần lượt đứng 3 và 4.