Ngừng nhập phân bón DAP Korea vì không bảo đảm tiêu chuẩn Việt Nam

Nguồn cung cấp phân bón DAP vẫn đang phụ thuộc vào hàng nhập khẩu QUANG THUẦN

Theo thông báo của Vinacam, phân bón DAP Korea được một số doanh nghiệp Việt Nam phân phối từ nhiều năm nay, tạo nên thương hiệu được nông dân ưa chuộng. Năm 2023, lẽ ra Tập đoàn Vinacam sẽ nhập lô hàng DAP Korea từ nhà máy sản xuất Namhae vào tháng 4.2023. Tuy nhiên phía Namhae thông báo không thể đảm bảo chất lượng của DAP đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu của Việt Nam, cụ thể hàm lượng Cadimi (ký hiệu hóa học Cd) có thể ở mức 30-40mg/kg, cao gấp 3 lần quy định của Việt Nam (tối đa 12mg/kg) và yêu cầu người mua không khiếu nại về vấn đề này.

Do Cadimi là một loại kim loại nặng, nếu vượt ngưỡng cho phép sẽ tồn dư trong đất và dư lượng trong nông sản, nên với trách nhiệm của nhà nhập khẩu, để bảo vệ người sản xuất là bà con nông dân và người tiêu dùng, lãnh đạo Vinacam đã có rất nhiều thư trao đổi nhấn mạnh việc nhập khẩu phải tuân thủ pháp luật Việt Nam để đảm bảo môi trường an toàn cho chất lượng hàng nông sản. Thậm chí Vinacam đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận chấp nhận nhập khẩu mức giá cao hơn để Namhae tuyển chọn nguyên liệu và thực hiện đủ quy trình sản xuất để sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng. Vinacam cũng đã nhiều lần lưu ý và kịch liệt phản đối Namhae không nên tiếp tục đưa DAP do nhà máy sản xuất về Việt Nam nếu chưa giải quyết được vấn đề Cadimi.

Tuy nhiên theo thông báo của Namhae, vấn đề hàm lượng Cadimi vượt ngưỡng trong sản phẩm DAP Korea – Namhae cho tới hiện tại vẫn chưa khắc phục được. Từ các lý do trên, Tập đoàn Vinacam chính thức thông báo về việc tạm ngưng nhập khẩu phân bón DAP Korea do Namhae sản xuất cho đến khi chất lượng được cải thiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Chiều 17.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Duy Hải, Tổng giám đốc Công ty Vinacam chia sẻ thêm: "Thông qua các doanh nghiệp phân phối, hiện nay phân bón DAP Korea đã tạo được thương hiệu tại Việt Nam và đang có nhiều khách hàng hỏi mua. Nếu chúng tôi vì lợi nhuận và đồng ý với thỏa thuận của nhà sản xuất Namhae, có lẽ 1 chuyến tàu 6.000 tấn chúng tôi có thể lãi được hàng chục tỉ đồng, trong bối cảnh doanh nghiệp phân bón khó khăn như hiện nay thì đó là một con số rất lớn. Nhưng tôi cho rằng kinh doanh phải tuân thủ quy định của pháp luật, không thể đánh đổi thương hiệu và uy tín vì việc làm sai trái. Đáng nói hơn, phân DAP chủ yếu sử dụng trong cây trồng ngắn ngày, đặc biệt là rau xanh, nếu tồn dư kim loại nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, bên cạnh việc tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm này, chúng tôi cũng mong muốn cơ quan quản lý cần kiểm soát chặt hơn phân bón nhập khẩu".