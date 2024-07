Ngược dòng hạ dàn sao Thái Nguyên T&T, CLB Than KSVN chiếm vị trí thứ 3

Không phải đội đầu bảng TP.HCM I hay ứng viên viên vô địch Hà Nội I, CLB Than KSVN mới là đội có phong độ ấn tượng nhất ở lượt về giải VĐQG. Đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải bất bại cả 3 trận (1 hòa, 2 thắng), lặng lẽ cân bằng điểm số với CLB Thái Nguyên T&T lẫn CLB Hà Nội I. Màn đụng độ giữa CLB Than KSVN và Thái Nguyên T&T ở vòng 11 cũng mang ý nghĩa quan trọng. Bởi, đội nào giành chiến thắng sẽ có ưu thế trong hiệp bám đuổi đội dẫn đầu CLB TP.HCM, cũng như kết thúc giải với vị trí tốp 3.



Với tính chất quan trọng, cả CLB Thái Nguyên T&T và Than KSVN ra sân với đội hình mạnh nhất. Trong đó, màn chạm trán của những ngôi sao khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam như Bích Thùy, Kim Thanh (Thái Nguyên T&T) và Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn (CLB Than KSVN) nhận được sự chú ý.

Cả CLB Than KSVN và Thái Nguyên T&T đều sở hữu những cầu thủ đang khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam VFF

Trong hiệp 1, các cô gái của Than KSVN chơi tốt hơn. Nguyễn Thị Vạn và Dương Thị Vân tận dụng tốc độ, sự khéo léo làm chủ hoàn toàn tuyến giữa. Tuy nhiên, khi bóng được đẩy lên phía trên, hàng công của CLB Than KSVN, nổi bật là Thúy Hằng lại có cảm giác bóng không tốt. Những cơ hội liên tục xuất hiện nhưng Than KSVN đều không thể tận dụng.

Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, CLB Than KSVN phải trả giá. Phút 16, từ nỗ lực tranh cướp bóng trong vòng cấm của Minh Chuyên, Lê Hoài Lương chớp thời cơ, tung cú sút mở tỷ số cho CLB Thái Nguyên T&T.

Bất ngờ nhận đòn đau, thầy trò HLV Đoàn Minh Hải nhanh chóng điều chỉnh đội hình, giảm nhịp độ trận đấu. Hiệp 1 đội bóng “vùng mỏ” dùng nhiều tình huống tấn công trung lộ nhưng đều không thể thắng được hàng thủ CLB Thái Nguyên T&T.

Sang hiệp 2, CLB Than KSVN đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép lên khung thành của CLB Thái Nguyên T&T. Phút 52, Nguyễn Thị Vạn cùng các đồng đội đã có thể xuyên thủng lưới của Kim Thanh. Trúc Hương một lần nữa chứng tỏ các duyên ghi bàn của mình ở giải VĐQG năm nay với cú sút vô cùng hiểm hóc. Cũng phải nói thêm, bàn thắng của Trúc Hương có phần may mắn khi hàng thủ CLB Thái Nguyên T&T thiếu tập trung, để mất bóng đúng vào chân tiền đạo Than KSVN.

Trúc Hương (áo đỏ, trái) gỡ hòa cho Than KSVN VFF

Kể từ sau bàn thắng của Trúc Hương, thế trận hoàn toàn thuộc về CLB Than KSVN. Á quân của giải VĐQG 2023 liên tục tạo ra nhiều pha bóng tốc độ và đến phút 69, bước ngoặt đã đến. Dương Thị Vân - một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật từ đầu trận đột phá dũng mãnh, khiến Mỹ Anh của CLB Thái Nguyên T&T phải phạm lỗi trong vòng cấm. Đối mặt với Kim Thanh trên chấm phạt đền, Nguyễn Thị Vạn không mắc bất kỳ sai lầm nào, đánh bại đồng đội ở đội tuyển nữ Việt Nam, ấn định thắng lợi 2-1 cho CLB Than KSVN.

Nguyễn Thị Vạn hoàn tất màn ngược dòng cho Than KSVN VFF

Ngược dòng đánh bại CLB Thái Nguyên T&T 2-1, CLB Than KSVN có 24 điểm, chính thức đánh bật đối thủ này khỏi tốp 3. CLB Than KSVN đang có chuỗi 4 trận bất bại, đứng thứ 3 và kém đội dẫn đầu là CLB TP.HCM I 5 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Hà Nội I thắng đậm TP.HCM II 7-0. Kết quả này giúp CLB Hà Nội I cùng có 24 điểm như Than KSVN nhưng xếp thứ 2 vì có chỉ số phụ tốt hơn.

CLB Hà Nội I (áp trắng) thắng áp đảo TP.HCM II VFF

Trong màn chạm trán đội TP.HCM II, CLB Hà Nội I thể hiện sự vượt trội từ đầu trận. Tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút 21, trước khi Kim Anh nhân đôi cách biệt ở phút 31. Sang hiệp 2, đội trưởng Hải Yến có bàn thắng ở phút 48. Kể từ đây, CLB TP.HCM II gần như vẫn trận. Hơn 40 phút còn lại, Hà Nội I ghi thêm 4 bàn vào lưới các cô gái trẻ của TP.HCM II.