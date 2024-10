Người bán vé số khuyết tật ‘ôm’ 11 tờ ế, bất ngờ trúng giải đặc biệt 22 tỉ đồng

Mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 11 tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 22 tỉ đồng khiến nhiều người trầm trồ. Ai nấy đều cho rằng chủ nhân những tờ vé số này quá may mắn khi trúng giải độc đắc, nhận được số tiền trúng số "khủng".



Cư dân mạng để lại vô số bình luận chúc mừng cho người trúng số may mắn và gia đình. Nhiều người nhiệt tình "xin vía" hy vọng sẽ trúng số như người may mắn nói trên.

Hình ảnh 11 tờ vé số trúng giải độc đắc được chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản Mai Phạm bình luận: "Chúc mừng chủ nhân và gia đình. Hy vọng số tiền sẽ giúp mọi người có cuộc sống đủ đầy, ấm no hơn nữa". Bạn Tiến Nguyễn viết: "Trời thương cho người có được sự may mắn, trúng 1 tờ đã may rồi đây lại còn trúng hẳn 11 tờ".

Trao đổi với Thanh Niên, ông Sang, chủ đại lý vé số Lý Sang ở H.Hóc Môn, TP.HCM cho biết vừa có người trúng 11 tờ vé số giải đặc biệt. Cả 11 tờ vé số trúng giải thuộc đài Đà Lạt mở thưởng hôm 6.10 với dãy số là 934750. Tổng số tiền trúng thưởng là 22 tỉ đồng, mỗi tờ trúng thưởng sẽ trừ 10% tiền thuế theo quy định.

Người trúng số là một người đàn ông bán vé số dạo, bán không hết nên giữ lại 11 tờ đó. Người này bị khuyết tật ở chân, không có vợ con, thuê trọ và bán vé số quanh khu vực cầu Đức Hòa (Long An). Người này lấy vé số ở đại lý của ông Sang khoảng 1 năm nay. Vì lý do bảo mật thông tin nên ông Sang không thể tiết lộ danh tính của người đàn ông này.

Dãy số trúng giải đặc biệt 934750 mở ở đài Đà Lạt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Sang đã chuyển tiền thưởng cho người trúng số và sau đó đổi thưởng ở đại lý cấp 1 sau. Sau khi xem kết quả, người đàn ông khuyết tật đã cho một người bạn đi bán cùng 1 tờ trúng số đặc biệt.

"Ngày thường người này đi bán quanh khu vực nơi tôi sống, hôm đó ế nên ôm lại 11 tờ. Tôi nghe người này kể mẹ mất rồi, hiện còn cha, cuộc sống khá vất vả. Người đàn ông thuê trọ ở Long An, sau khi nhận tiền đã cho mỗi người bán vé số dạo 5 triệu đồng", ông Sang nói.

Cũng theo chủ đại lý vé số, đây không phải là lần đầu tiên đổi giải độc đắc cho các trường hợp trúng số. Trước đây ông đã từng chứng kiến nhiều người đổi đời vì trúng số, có người trúng 12 tờ giải đặc biệt.