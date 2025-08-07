Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người bênh chó, đánh bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ được trả tự do tại tòa

Phan Thương
Phan Thương
07/08/2025 12:12 GMT+7

Được bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, tòa đã tuyên đình chỉ vụ án và trả tự do tại tòa đối với bị cáo Tưởng Chí Huy - người vì bênh chó mà đánh bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngày 7.8, TAND khu vực 1 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi) về tội “cố ý gây thương tích”. Bị cáo Huy là nam thanh niên đánh bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1 cũ) sau khi hai bên tranh cãi, xô xát liên quan chuyện dắt chó ở khu vực này.

Người bênh chó, đánh bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ được trả tự do tại tòa- Ảnh 1.

Bị cáo Tưởng Chí Huy được trả tự do tại tòa do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố

ẢNH: HOÀNG MAI

Tại phiên tòa, sau phần thủ tục, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa hỏi bị hại N.X.C về đơn đề nghị rút toàn bộ yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo mà ông đã nộp trước khi diễn ra phiên tòa.

Ông N.X.C (bị hại, 58 tuổi, nhân viên bảo vệ) trình bày đã có đơn rút lại yêu cầu khởi tố hình sự đối với Tưởng Chí Huy.

Ông C. cho biết trước phiên xét xử, gia đình bị cáo cùng luật sư đã đến nhà ông để xin lỗi, bày tỏ sự ăn năn hối cải và bồi thường 100 triệu đồng tiền thuốc men, tổn thất danh dự, tinh thần và sức khỏe cho ông...

Sau khi suy nghĩ, ông C. đã đồng ý ký đơn rút lại yêu cầu khởi tố đối với Huy. Việc ông ký đơn không bị ép buộc và hoàn toàn tự nguyện.

Sau khi hội ý, HĐXX tuyên đình chỉ vụ án. Theo HĐXX, bị cáo bị khởi tố, truy tố, xét xử ở khoản 1 điều 134 bộ luật Hình sự - khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Nay ông N.X.C rút yêu cầu khởi tố, căn cứ đơn rút yêu cầu và lời khai của ông C. tại phiên tòa, chưa có có căn cứ xác định ông C. rút yêu cầu trái ý muốn.

Do đó, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Tưởng Chí Huy và trả tự do ngay tại phiên tòa.

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 ngày 27.2, Huy đi bộ cùng bạn gái tên Paris E. (32 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến khu vực phía sau gốc cây số 16T phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay chị Paris nhảy xuống đất, chạy xung quanh.

Toàn cảnh vụ thanh niên dắt chó đánh ngất bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lúc này ông N.X.C (bảo vệ) đến nhắc nhở và có dùng cây gậy (bằng nhựa) đánh vào đầu con chó thì bị chị Paris mắng chửi, đánh trả lại.

Thấy vậy, Huy đi đến và xô đẩy ông C., ông C. chạy tới khu vực bồn cây gần đó lấy một cây sắt đi đến chỗ Huy để hù dọa.

Trong lúc giằng co, Huy giật lấy cây sắt, đánh vào đầu ông C. làm ông bị thương, ngã xuống đất.

Theo kết luận giám định, ông C. bị thương tích 4%.

